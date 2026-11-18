मोहाली (पंजाब): नशीब कधी आणि कोणाचे दार ठोठावेल हे सांगता येत नाही. पंजाबमधील मोहाली जिल्ह्यातील एका सामान्य टिपर ट्रक चालकासोबत असेच काहीसे घडले आहे. तब्बल १५ वर्षांपासून कुटुंबीयांपासून लपवून दर दिवाळीला लॉटरीचे तिकीट खरेदी करणाऱ्या बलजिंदर सिंग (वय ४५) यांना अखेर 'पंजाब स्टेट डिअर दिवाळी बंपर २०२६' लॉटरीचे १२ कोटी रुपयांचे पहिले बक्षीस लागले आहे..२०१० पासून सुरू होता नशिबाचा शोधमोहालीतील डेरा बस्सी परिसरातील हमयूनपूर गावातील रहिवासी असलेले बलजिंदर सिंग हे टिपर ट्रक चालक असून, सोबतच अल्पभूधारक शेती करतात. सिंग यांनी २०१० पासून सणासुदीच्या काळात लॉटरीची तिकिटे खरेदी करण्याची आपली सवय कुटुंबापासून गुपचूप ठेवली होती. "मी गेल्या १५ वर्षांपासून दरवर्षी सणासुदीला लॉटरी काढत होतो. एक दिवस देव माझी प्रार्थना नक्की ऐकेल, असा मला विश्वास होता," अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली..पोस्ट ऑफिसची ही जबरदस्त योजना! ५ वर्षांच्या गुंतवणुकीवर मिळतेय ५ लाखांहून अधिक व्याज.अवघ्या ५०० रुपयांच्या तिकिटाने पालटले नशीबबलजिंदर सिंग यांनी १० नोव्हेंबर रोजी मोहालीतील झिरकपूर परिसरातून अवघ्या ५०० रुपयांना दिवाळी बंपरचे तिकीट खरेदी केले होते. पंजाब लॉटरी विभागाने १६ नोव्हेंबर रोजी या लॉटरीची सोडत काढली. सोमवारी रात्री १२ कोटी रुपयांचे पहिले बक्षीस आपल्यालाच लागल्याचे समजताच त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. मंगळवारी त्यांनी लॉटरी कार्यालयात जाऊन बक्षिसाची रक्कम मिळवण्यासाठीची सर्व कागदोपत्री औपचारिकता पूर्ण केली..कोल्हापूर बालहत्याकांड: चोऱ्या करण्यासाठी लहान मुलांना संपवणाऱ्या त्या दोन बहिणींची थरारक कहाणी!.बक्षिसाच्या पैशातून मुलांच्या शिक्षणाचे स्वप्नदोन मुलांचे वडील असलेल्या बलजिंदर सिंग यांना बक्षिसाच्या रकमेचा वापर कसा करणार, असे विचारले असता त्यांनी यातील मोठा हिस्सा आपल्या दोन्ही मुलांच्या उच्च शिक्षणावर आणि भविष्यावर खर्च करणार असल्याचे सांगितले. त्यांच्या या घवघवीत यशाची बातमी समजताच हमयूनपूर गावात ग्रामस्थांनी मिठाई वाटून आणि त्यांच्या घरी जाऊन आनंदोत्सव साजरा केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.