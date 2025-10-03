Vande Bharat Train Accident : दसरा उत्सवावरुन परतणाऱ्या पाच तरुणांना 'वंदे भारत' ची धडक, ४ जणांचा जागीच मृत्यू, १ गंभीर जखमी

Vande Bharat Express Train Accident : बिहारमधील पुर्णिया जिल्ह्यातून एक धक्कादायक दुर्घटना समोर आली आहे. दसऱ्याचा उत्सव पाहून घरी परतणारे ५ तरुण रुळ ओलांडत असताना वंदे भारत एक्सप्रेसची धडक बसली. यात चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. ही दुर्घटना शुक्रवारी पहाटे घडली. .अपघात कसा झाला?कटिहार-जोगबनी रेल्वे मार्गावरील कसबा गुमटीजवळ ही घटना घडली. शुक्रवारी (३ ऑक्टोबर) पहाटे ५:०० वाजता शहरातील रेल्वे बूथजवळ वंदे भारत ट्रेनने धडक दिल्याने चार तरुणांचा मृत्यू झाला. मृतांचे वय १८ ते २५ वर्षांच्या दरम्यान असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या अपघाता जखमींना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात (जीएमसी) नेण्यात आले आहे, जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. रेल्वे पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले आहेत आणि तपास सुरू केला आहे..वंदे भारत ट्रेन जोगबनीहून पाटलीपुत्रला जात होती. सकाळी ही ट्रेन शहराजवळून जात असताना अपघात झाला. असे वृत्त आहे की, दसरा मेळाव्यावरून परत येत असताना हे तरुण वेगाने येणाऱ्या वंदे भारत ट्रेनने धडक दिली. तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एकाचा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या अपघातामुळे घटनास्थळी गोंधळ निर्माण झाला. तिथे मोठा जमाव जमला होता. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिस आणि रेल्वे सुरक्षा दलाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले.Vande Bharat Express: देशातील लांब पल्याची वंदे भारत महाराष्ट्रात; प्रवाशांसाठी आरामदायक, पुणे नागपूर ठरली सर्वाधिक दूरची रेल्वे .तीन दिवसांत ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी ३० सप्टेंबर रोजी सहरसा येथील हटियागछी रेल्वे क्रॉसिंगजवळ जोगबनी-दानापूर वंदे भारत एक्सप्रेसने धडक देऊन एका वृद्धाचा मृत्यू झाला होता. या वंदे भारत एक्सप्रेसला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ सप्टेंबर रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हिरवा झेंडा दाखवला आहे. ही ट्रेन १७ सप्टेंबरपासून नियमितपणे धावत आहे..FAQs१. हा अपघात कुठे घडला? हा अपघात पुर्णिया जिल्ह्यातील कटिहार-जोगबनी मार्गावरील कसबा गुमटीजवळ घडला.२. किती लोकांचा मृत्यू झाला? या अपघातात चार तरुणांचा मृत्यू झाला.३. जखमींची स्थिती काय आहे? एक तरुण गंभीर जखमी असून त्याच्यावर GMC रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.४. मृत तरुणांचे वय किती होते? मृतांचे वय १८ ते २५ वर्षांच्या दरम्यान होते.५. ट्रेन कुठून कुठे जात होती? वंदे भारत एक्सप्रेस जोगबनीहून पाटलीपुत्रकडे जात होती.६. याआधीही असाच अपघात झाला होता का? हो, ३० सप्टेंबर रोजी सहरसा येथे वंदे भारतने एका वृद्धाला धडक दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.