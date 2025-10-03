देश

Vande Bharat Train Accident : दसरा उत्सवावरुन परतणाऱ्या पाच तरुणांना 'वंदे भारत' ची धडक, ४ जणांचा जागीच मृत्यू, १ गंभीर जखमी

Vande Bharat Collision : मृतांचे वय १८ ते २५ वर्षांच्या दरम्यान असल्याचे सांगितले जात आहे.जखमींना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे. तीन दिवसांत वंदे भारत अपघाताची ही दुसरी घटना आहे.
Vande Bharat Train
Vande Bharat Trainsakal
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Vande Bharat Express Train Accident : बिहारमधील पुर्णिया जिल्ह्यातून एक धक्कादायक दुर्घटना समोर आली आहे. दसऱ्याचा उत्सव पाहून घरी परतणारे ५ तरुण रुळ ओलांडत असताना वंदे भारत एक्सप्रेसची धडक बसली. यात चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. ही दुर्घटना शुक्रवारी पहाटे घडली.

Loading content, please wait...
Bihar
accident
Vande Bharat Railway
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com