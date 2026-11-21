उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी येथे पूर्वांचल एक्स्प्रेस वेवर शनिवारी सकाळी भीषण अपघात झाला. राजस्थानमधून मृतदेह घेऊन पश्चिम बंगालला जाणाऱ्या रुग्णवाहिकेने पुढे चाललेल्या पिकअपला मागून जोरदार धडक दिली. या अपघातात रुग्णवाहिकेतील पाचही जणांचा मृत्यू झाला. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्यांचे मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, रुग्णवाहिका राजस्थानमधून एका व्यक्तीचा मृतदेह घेऊन पश्चिम बंगालच्या दिशेने जात होती. शनिवारी सकाळी पूर्वांचल एक्स्प्रेस वेवरून प्रवास सुरू असताना हा अपघात झाला. रुग्णवाहिकेचा वेग जास्त होता. त्याचवेळी पुढे एक पिकअप वाहन जात होते. रुग्णवाहिकेच्या चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने तिने पिकअपला मागून जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की रुग्णवाहिकेतील पाचही जणांचा मृत्यू झाला..येवला-मनमाड महामार्गावर भीषण अपघात, महिलेसह दोघांचा मृत्यू; एक चिमुकला गंभीर जखमी, गाडीचा चुराडा.बाराबंकी जिल्ह्यातील सुबेहा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हा अपघात झाला. पूर्वांचल एक्स्प्रेस वेवरील ५३.३ किलोमीटर अंतराच्या ठिकाणी ही दुर्घटना घडली. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी पाचही मृतदेह ताब्यात घेतले. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले..वेग आणि धुक्यामुळे अपघातपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अपघाताच्या प्राथमिक तपासात रुग्णवाहिकेचा वेग आणि धुके ही दुर्घटनेमागची संभाव्य कारणे असल्याचे समोर आले आहे. मात्र अपघात नेमका कशामुळे झाला याचा तपास सुरू आहे. त्यामुळे सध्या कोणतेही कारण निश्चित करण्यात आलेले नाही. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.