देश

गुंतवणुकीचे केंद्र बनले पूर्वांचल! युपीत दीड कोटी तरुणांना मिळाला रोजगार

देश-विदेशातील मोठे उद्योजक गोरखपूर आणि पूर्वांचलकडे आकर्षित होत आहेत.
cm yogi adityanath

cm yogi adityanath

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखपूर येथे ट्रेड शो आणि प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले. यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, भारत पुढे जाईल, तेव्हा उत्तर प्रदेश मागे राहू शकत नाही. स्वातंत्र्यानंतर पूर्वांचल दुर्लक्षित राहिले होते, उद्योगधंदे बंद झाले होते आणि येथील वातावरण बिघडले होते. पण आता केवळ गुंतवणूकच येत नाहीये, तर देश-विदेशातील मोठे उद्योजक गोरखपूर आणि पूर्वांचलकडे आकर्षित होत आहेत.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Youth
jobs
Employment
CM Yogi Adityanath
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com