गुंतवणुकीचे केंद्र बनले पूर्वांचल! युपीत दीड कोटी तरुणांना मिळाला रोजगार

योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखपूर येथे ट्रेड शो आणि प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले. यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, भारत पुढे जाईल, तेव्हा उत्तर प्रदेश मागे राहू शकत नाही. स्वातंत्र्यानंतर पूर्वांचल दुर्लक्षित राहिले होते, उद्योगधंदे बंद झाले होते आणि येथील वातावरण बिघडले होते. पण आता केवळ गुंतवणूकच येत नाहीये, तर देश-विदेशातील मोठे उद्योजक गोरखपूर आणि पूर्वांचलकडे आकर्षित होत आहेत..१५ लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरले असून, दीड कोटी तरुणांना रोजगार मिळाला आहे. गीडामध्ये एकट्या ४० हजार तरुणांना नोकरी मिळाली आहे.कनेक्टिव्हिटी: देशातील ५५% एक्सप्रेसवे यूपीमध्ये आहेत. रेल्वे नेटवर्क आणि मेट्रो सिटीचा विकास झाला आहे.राज्यात १३ विमानतळे कार्यरत आहेत आणि जेवर विमानतळाचे लोकार्पण एका महिन्याच्या आत पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते होणार आहे. गीडामध्ये ५०० युनिट्स स्थापित झाले आहेत आणि आता धुरियापारमध्ये रिलायन्स आपले कॅम्पा कोला युनिट सुरू करणार आहे..'यूपीमध्ये भाजपची हॅट्ट्रिक बाकी आहे' - मंत्री नंदीऔद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' यांनी सांगितले की, "यूपीमध्ये प्रत्येक नवीन दिवस नव्या यशोगाथा घेऊन येतो. राज्याची ओळख आता माफियांच्या नावाने नव्हे, तर त्यांना चिरडणाऱ्या बुलडोझरमुळे होत आहे." बिहारमध्ये विरोधकांचा 'सूपडा साफ' झाला असून, बिहार ही तर एक झांकी आहे, यूपीमध्ये भाजपची हॅट्ट्रिक बाकी आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..मंत्री नंदी यांनी सांगितले की, २०२५ मध्ये ११६ भूखंडांचे वाटप झाले आहे, ज्यामुळे ६,००० कोटींहून अधिक गुंतवणुकीचा मार्ग खुला होत आहे. तसेच, मुख्यमंत्री ४०८ कोटी रुपयांच्या विकास योजनांचे लोकार्पण आणि शिलान्यास करत आहेत. नोएडा आणि इतर विकास प्राधिकरणांप्रमाणेच गीडा देखील वेगाने प्रगती करत आहे..एमएसएमई मंत्री राकेश सचान यांनी सांगितले की, यूपीत ३५ क्षेत्रांसाठी औद्योगिक धोरण बनले आहे, ज्याचा उद्योजक लाभ घेत आहेत. टूल किट योजनांपासून विश्वकर्मा योजना खूप लोकप्रिय होत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या युवा उद्यमी योजनेचे लक्ष्य पूर्ण झाले आहे. गोरखपूरमध्ये टेराकोटाच्या पॅकेजिंगसाठी सीएफसीचा शिलान्यासही करण्यात आला..