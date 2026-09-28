Election Commission: 'एसआयआर'ला सुप्रीम कोर्टाचे कायदेशीर कवच; अंतर्गत टिपण्या म्हणजे संस्थात्मक मतभेद नव्हेत! मुख्यमंत्र्यांचा पलटवार

उत्तराखंड: उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी रविवारी डेहराडूनमधील मुख्य सेवक सदन येथे पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR), EVM, युवकांना रोजगार आणि पेपरफुटीच्या मुद्द्यांवर काँग्रेसच्या आरोपांना उत्तर दिले. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांवर प्रश्न उपस्थित करताना संपूर्ण तथ्य आणि अधिकृत नोंदी तपासणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.SIRच्या प्रक्रियेवरून काँग्रेसकडून उपस्थित करण्यात येणाऱ्या प्रश्नांवर बोलताना धामी यांनी आयोगाच्या अंतिम निर्णयांवर भर दिला. अंतर्गत टिपण्या किंवा आक्षेपांना थेट संस्थात्मक मतभेद म्हणून मांडणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांच्या मते, आयोगाच्या अंतिम आदेशांच्या आधारेच त्याच्या निर्णयांचे मूल्यमापन केले पाहिजे..SIRला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यताबिहारमधील मतदारयादीच्या SIRला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे २०२६ रोजी निर्णय दिला होता. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला संविधानातील अनुच्छेद ३२४ आणि लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५०च्या कलम २१(३) अंतर्गत विशेष पुनरीक्षण करण्याचा अधिकार असल्याचे मान्य केले. SIRची प्रक्रिया वैध असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.निवडणूक यादी अचूक आणि विश्वासार्ह ठेवणे हे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी महत्त्वाचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. त्याचबरोबर मतदारांच्या पात्रतेबाबत आयोगाला मर्यादित चौकशी करता येते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले..कागदपत्रांसाठी BLO घरोघरी जाणारSIRच्या प्रक्रियेत कागदपत्रांबाबत अडचणी असलेल्या मतदारांना दिलासा देण्यासाठी बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) प्रत्यक्ष त्यांच्या घरी जाऊन कागदपत्रे घेतील, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. बेघर, मजूर आणि इतर वंचित घटकांमधील पात्र नागरिकांची नावे मतदारयादीत समाविष्ट करण्यासाठी विशेष मदत कक्ष आणि शिबिरे राबवण्यावरही भर दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.निवडणूक आयोगाच्या ECINet प्रणालीच्या तांत्रिक बाबींची स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून तपासणी करण्याबाबतही धामी यांनी माहिती दिली. त्यासाठी IIT किंवा IIITमधील तज्ज्ञांचा सहभाग असलेल्या समितीचा उल्लेख करण्यात आला..पेपरफुटी आणि सरकारी नोकऱ्यांवरूनही काँग्रेसला उत्तरयुवक आणि भरती प्रक्रियेच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री धामी यांनी राज्य सरकारच्या नकलविरोधी कायद्याचा उल्लेख केला. भरती परीक्षांमधील गैरप्रकारांशी संबंधित १००हून अधिक आरोपींवर कारवाई करून त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.गेल्या पाच वर्षांत राज्यात ३५ हजारांहून अधिक तरुणांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. भरती प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा त्यांनी उल्लेख केला. हे आकडे आणि सरकारच्या कामगिरीबाबतचे दावे मुख्यमंत्री धामी यांनी पत्रकार परिषदेत मांडले..राजकीय वक्तव्यांमध्ये संयमाचे आवाहनदरम्यान, विरोधकांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मातोश्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि दिवंगत माजी सीडीएस जनरल बिपिन रावत यांच्याबाबत करण्यात आलेल्या वक्तव्यांवरही धामी यांनी प्रतिक्रिया दिली. राजकीय मतभेद असणे लोकशाहीचा भाग असला तरी सार्वजनिक चर्चेत भाषेची मर्यादा आणि प्रतिष्ठा राखली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.हल्द्वानीतील अलीकडील वादाच्या संदर्भातही धामी यांनी कोणत्याही घटनेकडे जातीय दृष्टिकोनातून पाहू नये, असे आवाहन केले. जमिनीच्या गैरव्यवहाराबाबत आरोप करणाऱ्यांनी त्यासंदर्भातील पुरावे समोर ठेवावेत, असेही त्यांनी म्हटले. या मुद्द्यांवर काँग्रेस आणि राज्य सरकारमध्ये राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.