Putin India Visit : पुतिन यांची दिल्ली भेट; अमेरिकेच्या दबावातही भारत-रशिया मैत्रीचा ठसा अधिक ठळक!

India Russia Relations : पुतिन यांची ४-५ डिसेंबरची भारत भेट ही भारत-रशिया सामरिक संबंधांना नव्या उंचीवर नेणारी ठरणार आहे. संरक्षण, व्यापार, ऊर्जा, व उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्ग यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णायक चर्चा अपेक्षित आहे.
विजय नाईक,दिल्ली
नवी दिल्ली : येत्या 4 व 5 डिसेंबर रोजी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारताला भेट देणार आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याबरोबर भारताचे संबंध तणावग्रस्त असताना, रशियाकडून खनिज तेल खरेदी विक्रीवर ट्रम्प यांनी बंधने घातली असताना व दुतर्फा व्यापारविषयक वाटाघाटी अर्धवट राहिल्या असताना होणारी पुतिन यांची दिल्ली भेट भारत-रशिया मैत्री भक्कम पायावर उभी आहे, हेच दर्शविणार आहे. भेटीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील रशियन दूतावासाने दिलेली जाहिरात व त्यातील राजदूत डेनिस आलिपोव्ह यांचे वक्तव्य बरेच काही सांगून जाते. या जाहिरातीत रशियाचे राष्ट्रीय कलाकार निकास सॅफ्रोनोव्ह यांचे स्वतःचे पोर्टेरेट आहे. त्याचबरोबर त्यांनी काढलेली आणखी दोन पेंटिंग्ज दिसतात.

