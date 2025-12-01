Putin India Visit : पुतिन यांची दिल्ली भेट; अमेरिकेच्या दबावातही भारत-रशिया मैत्रीचा ठसा अधिक ठळक!

नवी दिल्ली : येत्या 4 व 5 डिसेंबर रोजी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारताला भेट देणार आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याबरोबर भारताचे संबंध तणावग्रस्त असताना, रशियाकडून खनिज तेल खरेदी विक्रीवर ट्रम्प यांनी बंधने घातली असताना व दुतर्फा व्यापारविषयक वाटाघाटी अर्धवट राहिल्या असताना होणारी पुतिन यांची दिल्ली भेट भारत-रशिया मैत्री भक्कम पायावर उभी आहे, हेच दर्शविणार आहे. भेटीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील रशियन दूतावासाने दिलेली जाहिरात व त्यातील राजदूत डेनिस आलिपोव्ह यांचे वक्तव्य बरेच काही सांगून जाते. या जाहिरातीत रशियाचे राष्ट्रीय कलाकार निकास सॅफ्रोनोव्ह यांचे स्वतःचे पोर्टेरेट आहे. त्याचबरोबर त्यांनी काढलेली आणखी दोन पेंटिंग्ज दिसतात. .एकाला पार्श्वभूमी आहे, ती रशियातील रंगीबेरंगी कॅथेड्रल्सची. त्यात टेबलावरील समोवर (चहाची रशियन किटली) मधून ओतलेल्या चहाचे कप हातात घेऊऩ भारतीय गजराज व रशियन अस्वल चर्चा करताना दिसतात. अस्वल हास्यमुद्रेत, तर गजराजाचा चेहरा काहीसा चिंताग्रस्त आहे. अंगावर जाडजूड गरम रंगीत कपडेही दिसतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शब्दात सांगायचे, तर ही दोन्ही राष्ट्रीय प्राण्यांची ही `चाय पे चर्चा’ आहे, असे म्हणता येईल. त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभाव खऱ्या अर्थाने लाक्षणिक आहेत. कारण, अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताला रशियन तेलाच्या आयातीत कपात करावी लागली आहे व दुसरीकडे संरक्षण सामग्री, अणुउर्जा प्रकल्पांना लागणारे इंधन व हेवी वॉटरसाठी आजही रशियावर अवलंबून राहावे लागते, याची जाणीव ठेवावी लागत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प भले चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी व अधुनमधून पुतिन यांच्याशी मैत्री करोत, पण ट्रम्प यांना मोदी यांची शी जिनपिंग व पुतिन यांची मैत्री खुपतेय, हे निश्चित. म्हणून, भारताला या तीन देशांशी संबंध ऱाखताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे..Premium|India, US, China relations: अमेरिका-चीन करारामुळे भारताच्या आर्थिक आणि भू-राजकीय आव्हानांची कसोटी.पुतिन यांच्या भेटीनिमित्त दिल्लीतील ललित कला अकादमीमध्ये रशियन रॉसनेफ्ट ऑईल कंपनीच्या साह्याने डिसेंबर 7 ते 21 दरम्यान सोफ्रोनोव्ह यांच्या कलाकृतींचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. त्यातून ते भारतीय व रशियन संस्कृतीचे मिलन दाखविणार आहेत. जाहिरातीतील दुसऱ्या पेन्टिंगमध्ये चॉकलेटी व तांबुस रंगाच्या फुलांचे नक्षीकाम असलेले कापड हत्तीने परिधान केले असून, त्यांच्या एका बाजूला टांगलेल्या चौकोनात रशियातील वैशिष्ठ्यपूर्ण इमारतीं दिसतात. राजदूत आलिपोव्ह यांनी म्हटले आहे, की 2025 मध्ये रशिया व भारत यांच्या व्यूहात्मक भागीदारीला 25 वर्ष पूर्ण होत असून, ते संबंध विशेषाधिकार स्तरावर नेण्याला 15 वर्ष पूर्ण होत आहेत. ``बहुधृवीय जगात ग्लोबल साऊथमधील ब्रिक्स (ब्राझील, भारत, रशिया, चीन व दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रसमूह) व एससीओ ( शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन) यांना अनन्य साधारण महत्व प्राप्त झालं झालय. .2026 मध्ये ब्रिक्सची अध्यक्षता भारताकडे येणार असल्याने त्यापासून बरेच काही साध्य होणार आहे. सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, वित्तव्यवस्था, सांस्कृतिक व मानवीय साह्य या क्षेत्रातील सहकार्य कळीचे ठरणार आहे. तसेच, या देशाचे संबंध जगातील व्यापारविषयक वातावरण सुधारण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरतील. रशिया-चीन-भारत या त्रिकोणातील वाटाघाटी युरेशिया क्षेत्रासाठी लाभदायक ठरतील.’’ 2024 मध्ये भारत-रशिया व्यापाराचे प्रमाण 70 अब्ज डॉलर्स झाले असून, ते 100 अब्ज डॉलर्सवर नेण्याच्या उद्दिष्टाचा पुनरूच्चार पुतिन यांच्या दिल्ली भेटीत केला जाण्याची शक्यता आहे. ऱशियासाठी भारत हा चौथ्या क्रमांकाचा भागीदार आहे. सुखोई -100 या रशियन लढाऊ विमानाचे उत्पादन भारतात करण्यासाठीत समझोता झाला आहे..Premium|US-Saudi Strategic Partnership : पश्चिम आशियातील सत्तासंतुलन.रशियाच्या साह्याने तब्बल 7200 कि.मीचा आंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण वाहतूक मार्ग उभारला जाणार आहे. ही वाहतूक महामार्ग, रेल्वे व जहाजातून होणार आहे. त्यामुऴे, भारत-रशिया-इराण-मध्यआशिया व युरोप यांना जोडले जाईल. भारत, रशिया व इराणने 2000 साली हा प्रकल्प सुरू केला. त्याच्या प्रगतीचा आढावा पुतिन यांच्या भेटीत घेतला जाईल. राजदूत आलिपोव्ह यांच्यामते, ``या प्रकल्पांतर्गत रशियातील व्लादिव्होस्तोक ला चेन्नईशी व नंतर उत्तर समुद्री वाहतुकीशी जोडले जाईल. सुएझ कॅनॉलला हा महामार्ग पर्याय ठरेल. महामार्ग हिंदी महासागर ते पर्शियन सामुद्रधुनी ते इराणमार्गे कॅस्पियन समुद्र ते उत्तर युरोप व नंतर थेट रशियातील सेन्ट पीटर्सबर्ग येथे जाईल.’’.आज संरक्षण सामग्रीसाठी भारत 70 टक्के रशियावर अवलंबून आहे. तिचा वापर `ऑपरेशन सिंधूर’मध्ये झाला. तसेच, ब्राह्मोस या सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्रनिर्मिती, एसयू-30 एमकेआय जेट्स, टी-90 हा प्रमुख रणगाडा, एके-203 रायफल्स व युद्धनौकांची बांधणी ऱशियाच्या साह्याने होत आहे. भविष्यात संयुक्तपणे एसयू (सुखोय) 57 या `फिफ्त जनरेशन’ लढाऊ विमानाचे उत्पादन होणार आहे. परिणामतः देशांतर्गत संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादनास चालना मिळून भारताची वाटचाल स्वयंसिद्धतेकडे होईल. रशियाचे आणखी एका महत्वाच्या क्षेत्रात भारताला साह्य मिळणार आहे, ते ध्रुवीय भागातीस संशोधनासाठी. शिवाय कृत्रिम प्रज्ञा, सायबर सिक्युरिटी, वित्तीय तंत्रज्ञान, स्मार्ट सिटीजसाठी रशियाचे साह्य मिळत आहे. उच्च शिक्षणासाठी भारताचा ओढा अमेरिका युरोपाकडे असला, तरी आज रशियात शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येने 30 हजारांचा आकडा पार केला आहे..पुतिन यांनी यापूर्वी डिसेंबर 2021 मध्ये भारताला भेट दिली होती. पण, कोविड-19 च्या साथीमुळे ती केवळ काही तासांची होती. युक्रेनविरूद्ध युद्ध सुरू झाल्यापासून त्यांनी आजवर चीन, कझाखस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, किरगिजिस्तान व मंगोलियाला भेटी दिल्या. ऱशियकडून खनिज तेल आयातीवर अमेरिकेने अतिरिक्त 25 टक्के जकात लादल्याने भारताने पर्यायी स्त्रोत शोधण्याचा जोराने प्रयत्न चालविला आहे. येत्या जानेवारीमध्ये दिल्लीत भारत व युरोपीय महासंघ यांची शिखऱ परिषद होणार आहे. विशेषतः पश्चिम युरोपातील बव्हंशी देशांनी रशियावर बंधने लादली आहेत. तथापि, महासंघाबरोबर भारताचे व्यापारी व राजकीय संबंध सुधारत आहेत, याचे कारण ट्रम्प यांची महासंघावर झालेली वक्रदृष्टी. त्यांचा विरोध पत्करूनही रशियन एस-400 ट्रिम्फ ही विमानभेदी रशियन हवाई क्षेपणास्त्र प्रणाली व खरेदी करण्याचा भारताचा मानस आहे. .Premium|Trump nuclear testing announcement : ट्रम्प यांच्या घोषणेमुळे पुन्हा अणुचाचण्यांचे संकट.त्याचे पाच अधिक स्वाड्रन्स (एक स्क्वाड्र म्हणजे 18 ते 20 विमानभेदी क्षेपणास्ज्ञे) भारत खरेदी करणार आहे. त्यावर या भेटीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. रशिया –युक्रेन युद्धाची स्थिती काय आहे, याची माहिती या भेटीत पुतिन यांच्याकडून भारतीय नेत्यांना अपेक्षित आहे. ते सुरू असताना पंतप्रधान मोदी यांनी पुतिन यांना काही दोन वर्षांपूर्वी ``ही वेळ युद्धाची नव्हे’’ असा सल्ला दिला होता. त्यांनी अर्थातच तो पाळला नाही. सारांश, त्याबाबत पुढे काही प्रगती होण्याची शक्यता नाही. या भेटीत सर्वाधिक भर दुतर्फा संबंध अधिक घनिष्ट करण्यासाठी काय करता येईल, यावर असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.