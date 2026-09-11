BRICS Summit: पुतीन-जिनपिंग दिल्लीत येणार; मोदींसोबत काय चर्चा होणार? ‘ब्रिक्स’कडे जगाचे लक्ष

नवी दिल्ली : भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या अठराव्या ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेसाठी राजधानी दिल्ली सज्ज झाली असून, सुरक्षेची अभूतपूर्व तयारी करण्यात आली आहे. येत्या शनिवारी (ता. १२) आणि रविवारी (ता. १३) ‘भारत मंडपम’ येथे होणाऱ्या या परिषदेस रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यासोबतच चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंगदेखील उपस्थित राहतील. संघर्षग्रस्त इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांची उपस्थिती लक्षवेधी ठरेल..Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.दरम्यान, बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्याची शक्यता कमी आहे. परराष्ट्रमंत्री हुमायून कबीर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधानांना या परिषदेचे निमंत्रण देण्यात आलेले नाही. पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि रशिया- युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या या शिखर परिषदेतून दिल्या जाणाऱ्या संदेशाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष असेल. ‘ब्रिक्स’ परिषदेचा मुख्य कार्यक्रम शनिवारी (ता. १२) अकरा सदस्य देशांच्या प्रमुखांच्या सहभागाने सुरू होणार असून, रविवारी (ता. १३) भागीदार देश तसेच निमंत्रित देशांचे प्रमुख यात सहभागी होतील..बहुपक्षीयता, व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा व अन्नसुरक्षा, पुरवठा साखळी आणि जागतिक प्रशासन या विषयांवर या परिषदेत चर्चा होणे अपेक्षित आहे.‘ब्रिक्स’मध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या अकरा देशांचा समावेश आहे..चीनबाबत अनिश्चितता दूरचीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्याबद्दल स्पष्टपणे सांगण्यात आले नसल्याने काहीशी अनिश्चितता निर्माण झाली होती. मात्र दुपारपर्यंत चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने याबद्दलची औपचारिक घोषणा केली. ‘पंतप्रधान मोदी यांच्या निमंत्रणावरून अध्यक्ष जिनपिंग हे या शिखर परिषदेत सहभागी होतील,’ असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी परिषदेला उपस्थित राहणार असल्याचे कळविले आहे..असे होणार आगमनरशियाचे अध्यक्ष पुतीन उद्या (ता. ११) तर चिनी अध्यक्ष जिनपिंग रविवारी (ता. १२) दिल्लीत दाखल होणार आहेत. दोन्ही नेते भारतीय हवाई दलाच्या पालम येथील विमानतळावर उतरल्यानंतर चाणक्यपुरी परिसरातील हॉटेलमध्ये रवाना होतील. दोन्ही नेत्यांचा ज्या हॉटेलमध्ये मुक्काम आहे, त्या ठिकाणी रशियाची तसेच चिनी सुरक्षादलांची पथके आधीच दाखल झाली आहेत. प्रमुख नेत्यांसोबतच ‘ब्रिक्स’च्या भागीदार व निमंत्रित देशांत बेलारूस, कझाकस्तान, मलेशिया, थायलंड, क्युबा, नायजेरिया, उझबेकिस्तान आणि युगांडा यांचा समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरस हेही परिषदेला उपस्थित राहणार असून पंतप्रधान मोदी सहभागी देशांच्या प्रमुखांचे स्वागत करतील..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...चीनशी संबंध सुधारणार?- ‘ब्रिक्स’ परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यामध्ये चर्चा अपेक्षित आहे. द्विपक्षीय संबंध सुधारणे, सीमावादावर तोडगा, व्यापार संबंध बळकट करणे यासारख्या मुद्द्यांवर आणि जागतिक घडामोडींवर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा होऊ शकते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.