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BRICS Summit: पुतीन-जिनपिंग दिल्लीत येणार; मोदींसोबत काय चर्चा होणार? ‘ब्रिक्स’कडे जगाचे लक्ष

Putin Jinping to Visit Delhi Modi Talks Draw Global Attention: दिल्लीतील अठराव्या ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेत पुतीन-जिनपिंगची उपस्थिती; बहुपक्षीयता, व्यापार, ऊर्जा, अन्नसुरक्षा आणि जागतिक प्रशासनावर होणाऱ्या चर्चेकडे जगाचे लक्ष
BRICS Summit Delhi Putin Jinping Visit Modi Meeting India China Ties Trade Security and Global Conflicts in Focus

BRICS Summit Delhi Putin Jinping Visit Modi Meeting India China Ties Trade Security and Global Conflicts in Focus

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या अठराव्या ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेसाठी राजधानी दिल्ली सज्ज झाली असून, सुरक्षेची अभूतपूर्व तयारी करण्यात आली आहे. येत्या शनिवारी (ता. १२) आणि रविवारी (ता. १३) ‘भारत मंडपम’ येथे होणाऱ्या या परिषदेस रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यासोबतच चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंगदेखील उपस्थित राहतील. संघर्षग्रस्त इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांची उपस्थिती लक्षवेधी ठरेल.

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