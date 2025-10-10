PWDतून निवृत्त अभियंत्याच्या ठिकाणांवर छापे; लाखोंची रोकड, २.५ किलो सोनं, ५.६ किलो चांदी अन् १७ टन मध जप्त

मध्य प्रदेशात सार्वजनिक बांधकाम विभागातील माजी अभियंत्याच्या घरी छाप्यात मोठं घबाड आढळून आलंय. मोठ्या प्रमाणावर रोकड जप्त करण्यात आलीय. प्रमुख अभियंत्याच्या निवासस्थानी छाप्यात लोकायुक्तांनी २६ लाख रुपये रोकड, सोनं, चांदी आणि मालमत्तेची कागदपत्रं जप्त केली. याशिवाय लोकायुक्तांनी मोठ्या प्रमाणावर मध आणि इतर वस्तूही जप्त केल्या आहेत. माजी अभियंत्याने ही सर्व संपत्ती त्याच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचारातून कमावल्याचा संशय लोकायुक्तांना आहे..भोपाळमध्ये लोकायुक्तांनी माजी प्रमुख अभियंता गोविंद प्रसाद मेहराशी संबंधित चार ठिकाणांवर छापा टाकला. यात २६ लाखांची रोकड, २.६४ किलो सोनं, ५.५ किलो चांदी आणि एफडीची कागदपत्रं सापडली. तसंच मेहरा यांच्या नर्मदापुरम इथल्या फार्महाऊसवरून १७ टन मधही जप्त केलाय. अधिकाऱ्यांनी ट्रॅक्टर, मत्स्यशेती, कॉटेजसह हायटेक डिव्हाइसही ताब्यात घेतले आहेत. मेहरा आणि त्याच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या चार आलिशान कारही जप्त करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली..बुरखा घातल्यास लाखोंचा दंड, इटलीत मेलोनी सरकारने आणलं विधेयक; मशिदींनाही कठोर नियम.गोविंदपुरा इथं मेहरा यांच्या मुलांची एक पीव्हीसी पाईपची फॅक्टरीही आहे. या फॅक्टरीत अधिकाऱ्यांना रोकड आणि मालमत्तेची कागदपत्रं आढळून आली. लोकायुक्तांनी सांगितलं की, छाप्यात सापडलेली मालमत्तांची कागदपत्रं मेहरा अभियंता असताना भ्रष्टाचारातून कमावलेल्या पैशातली आहेत. छापा रात्री उशिरापर्यंत सुरू होता अशीही माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली..भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेला निवृत्त मुख्य अभियंता जीपी मेहरा यांच्या अनेक ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागातून मेहरा निवृत्त झाला. लोकायुक्तांनी त्याच्यावर उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती जमा केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. कुटुंबियांच्या नावे कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता असल्याची माहितीही उघड झाली. यानंतर लोकायुक्तांच्या टीमने छापा टाकत कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.