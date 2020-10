Hatras - सामूहिक बलात्कार प्रकरणी पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

लखनऊ: हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी केलेल्या वेगवेगळ्या वक्तव्यांनी आता प्रश्न चिन्ह निर्माण झालं आहे. या घटनेनंतर पीडित मुलीच्या मृत्यूनंतर तिच्यावर बलात्कार झाला नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या एका निवेदनात पीडितेवर झालेल्या अत्याचाराला दुजोरा दिला नाही. ते फॉरेन्सिक चौकशी अहवालाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे त्यांनी सांगितलं.

पोलिस अधिक्षकांनी सांगितलं आहे की, 'पीडित मुलीला अलीगढच्या जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आले होते. वैद्यकीय अहवालात पीडितेच्या शरीरावर जखमा झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे, पण जबरदस्तीने शररसंबंधांची केला असल्याचं मात्र खात्रीशीर सांगता येत नाही असं म्हटलं आहे.'

#WATCH: #Hathras SP says, "Medical report from Aligarh hospital mentions injuries but doesn't confirm forced sexual intercourse. They're waiting for report of Forensics. As of now, doctors say that they're not confirming rape, can give firm opinion only when they get FSL report." pic.twitter.com/R2HK0zZ6Pv

— ANI UP (@ANINewsUP) October 1, 2020