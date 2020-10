राफेलचा पहिल्यांदाच वायुसेना दिवस परेडमध्ये समावेश; जग्वार, सुखोईही दाखवणार दम

नवी दिल्ली- वायुसेना दिवस 2020 च्या परेडमध्ये राफेल लढाऊ विमानही सहभागी होणार आहे. भारतात आल्यानंतर सार्वजनिकरित्या आपली ताकद दाखवण्याची राफेलची ही पहिलीच वेळ असेल. भारताचे हवाईदल प्रमुख एअर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया यांच्या मते, राफेलला दोन भागात विभागले आहे. 'विजय'मध्ये राफेलबरोबर जग्वारही उड्डाण करेल. त्यानंतर 'ट्रान्सफॉर्मर'मध्ये सहभागी होऊन राफेल आपली कमाल दाखवेल. त्यावेळी राफेलबरोबर सुखोई-30 एमकेआय आणि एलसीए तेजस लढाऊ एअरक्राफ्टचाही समावेश असेल. परेड दरम्यान हवाई प्रदर्शनावेळी 56 विमाने सहभागी होणार आहेत.

हवाई प्रदर्शनात आकाश गंगा पथक, रुद्रा, चिनूकचाही समावेश असेल. स्टॅटिक प्रदर्शनात राफेलशिवाय चिनूक, मिग-29, अपाचे, मिराज, आकाश क्षेपणास्त्राची यंत्रणा पाहायला मिळेल. 'बहादूर' प्रकारात मिग-29 आणि सुखाई-30 आकाशात कसरती करताना दिसतील. 'एकलव्य' नावाचा नवा प्रकार तयार करण्यात आला असून यामध्ये लढाऊ हेलिकॉप्टर्सचा समावेश असेल.

Newly-inducted Rafale fighter aircraft (file pic) would fly in the ‘Vijay’ formation along with the Jaguars & then in the ‘Transformer’ formation with the Su-30 MKI & LCA Tejas fighter aircraft during the Air Force Day parade this year: Indian Air Force pic.twitter.com/nPKqd74oQ0

