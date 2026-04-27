आता आपचे नाही तर भाजपचे खासदार; राघव चड्ढांसह ७ जणांबाबत राज्यसभेची अधीसूचना जारी

आम आदमी पार्टी आणि अरविंद केजरीवाल यांना मोठा धक्का बसला आहे. राज्यसभेत राघव चड्ढा, संदीप पाठक यांच्यासह आम आदमी पार्टीच्या ७ खासदारांना भाजपमध्ये सहभागी होण्याच्या प्रस्तावाला राज्यसभेच्या सभापतींनी मंजुरी दिलीय. राज्यसभेने याबाबत अधीसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार या ७ खासदारांची नावे आता भाजप खासादारांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत..राज्यसभेत आम आदमी पार्टीचे ७ खासदार भाजपमध्ये गेल्यानंतर राज्यसभेतील भाजप खासदारांची संख्या वाढली आहे. आता भाजपचे राज्यसभेत ११३ खासदार आहेत. यापैकी ५ खासदार राष्ट्रपती नाम निर्देशित आहेत. भाजपमध्ये जे आपचे खासदार गेले त्यात अशोक कुमार मित्तल, राघव चड्ढा, हरभजन सिंग, संदीप कुमार पाठक, विक्रमजीत सिंग साहनी, स्वाती मालीवाल आणि राजेंद्र गप्ता यांचा समावेश आहे..मान्सूनबाबत मोठी बातमी! यंदा लवकर आगमन, केरळात कधी धडकणार?.शुक्रवारी राघव चड्ढा आणि संदीप पाठक यांनी भाजपमध्ये जाणार असल्याची घोषणा केली होती. भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी मिठाई भरवून खासदारांचे पक्षात स्वागत केले होते. आम आदमी पार्टीच्या ७ खासादारांचं भाजपमध्ये विलिनीकरण झाल्यानंतर त्यांच्याकडे केवळ ३ खासदार उरले आहेत. आता केजरावाल यांच्या साथीला संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता आणि संत बलबीर सिंह हे तिघेच आहेत..खासदारांच्या पक्षांतरावर आम आदमी पार्टीचे नेते संजय सिंह यांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी हे बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं. या खासदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली होती. भाजपने नियमाविरोधात काम केलं असल्याचंही ते म्हणाले होते.