Raghav Chadha: 'आम आदमी पार्टी' फोडणाऱ्या राघव चड्ढांकडे किती संपत्ती? शिक्षण किती झालंय?

Aam Aadmi Party: आम आदमी पक्षाचे नेते राघव चड्ढा यांनी आम आदमी पार्टी सोडण्याचा आपला निर्णय जाहीर केला आहे. मागच्या कही दिवसांपासून त्यांचे पक्षातील मतभेद वाढल्याचं दिसून येत होतं. 20 दिवसांपूर्वी आम आदमी पक्षाने त्यांना राज्यसभेतील उपनेतेपदावरून हटवले होते. त्यानंतर त्यांच्या पक्षांतराच्या चर्चांना उधाण आले होते..राघव चड्ढा यांच्या आर्थिक स्थितीबाबत बोलायचे झाल्यास, त्यांनी 2022 साली दाखल केलेल्या आयकर विवरणपत्रानुसार त्यांच्या नावावर सुमारे 37 लाख रुपयांची चल संपत्ती असल्याचे नमूद केले होते. यामध्ये सुमारे 30 हजार रुपये रोख रक्कम असून, अंदाजे 6.35 लाख रुपयांचे शेअर्स आणि बाँड्समध्ये गुंतवणूक केल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते..राघव चड्ढा यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स येथून शिक्षण घेतले असून, इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया येथून सीए पदवीही प्राप्त केली आहे. त्यांच्या मालमत्तेबाबतच्या माहितीत त्यांनी अचल संपत्तीचा उल्लेख केला नव्हता. मात्र, दिल्लीतील न्यू राजेंद्र नगर भागात त्यांचे एक घर असल्याचे सांगितले जाते, ज्याची किंमत सुमारे 36 लाख रुपये असल्याचा अंदाज आहे. हे घर हेरिटेज शैलीतील इंटीरियरने सजवलेले असल्याची माहिती समोर आली आहे..राघव चड्ढा यांच्याकडे हे Maruti Suzuki Swift Dzire कारचा वापर करतात, ज्याची किंमत सुमारे 1.32 लाख रुपये असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. गेल्या काही काळात राघव चड्ढा संसदेत सामान्य नागरिकांशी संबंधित मुद्दे मांडल्यामुळे चर्चेत होते. आता त्यांनी सात खासदारांसह पक्ष सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.