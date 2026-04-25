Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी दिल्ली निवडणूक का हरली? धक्कादायक खुलासा करत राघव चड्ढांनी आतली गोष्ट सांगितली; सर्वात मोठं गुपित फोडलं

आम आदमी पार्टी सोडून भारतीय जनता पार्टीमध्ये सामील झालेल्या राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी शनिवारी 'आप'वर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील 'आप'च्या पराभवाबाबत एक महत्त्वपूर्ण खुलासाही केला. राघव चड्ढा यांच्या मते, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील 'आप'च्या पराभवामागील सर्वात मोठ्या कारणांपैकी एक म्हणजे अरविंद केजरीवाल यांचा प्रसिद्ध आलिशान बंगला होता..ते म्हणाले की, अरविंद केजरीवाल यांच्या आलिशान बंगल्याच्या दुसऱ्या भागाची छायाचित्रे दिल्लीत समोर आली आहेत. माझा विश्वास आहे की, जेव्हा अरविंद केजरीवाल यांनी आपला पहिला आलिशान बंगला बांधला, तेव्हा त्यामुळे आम आदमी पक्षाची प्रतिमा डागाळली आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पक्षाच्या पराभवामागील सर्वात मोठ्या कारणांपैकी एक म्हणजे केजरीवाल यांचा आलिशान बंगला होता.".राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा म्हणाले की, दिल्ली निवडणुकीला एक वर्षही उलटले नाही आणि अरविंद केजरीवाल यांचा आलिशान 'बंगाल पार्ट २' समोर आला आहे. समोर आलेल्या फोटोंमध्ये हा बंगला अत्यंत आलिशान दिसत आहे. माझ्या मते आम आदमी पार्टीने या सर्व मुद्द्यांवर गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. मला आश्चर्य वाटते की आम आदमी पार्टीचे उरलेले चांगले कार्यकर्ते यावर काय प्रतिक्रिया देतील. .जेव्हा दिल्लीच्या रस्त्यांवर आणि वस्त्यांमध्ये लोक आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना अरविंद केजरीवाल यांच्या पहिल्या आलिशान बंगल्याबद्दल आणि आता या आलिशान बंगल्याच्या दुसऱ्या भागाबद्दल विचारतील, तेव्हा ते त्या सर्वांना उत्तरे कशी देऊ शकतील? आम आदमी पार्टीने या प्रकरणावर अत्यंत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे, असं राघव चड्ढा म्हणाले आहेत.