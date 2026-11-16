राघव चड्ढा यांच्यावर भाजपनं सोपवली मोठी जबाबदारी; निवडणुकीआधी घेतला महत्त्वाचा निर्णय

पंजाबमध्ये २०२७ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाने दोन महत्त्वाच्या समित्यांची घोषणा केली असून, आम आदमी पक्षातून भाजपमध्ये आलेले राज्यसभेचे खासदार राघव चड्ढा यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. त्यांचा जाहीरनामा तयार करणाऱ्या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, आप सोडून भाजपमध्ये आलेल्या आणखी पाच खासदारांनाही या समित्यांमध्ये स्थान मिळाले आहे..पंजाब भाजपचे अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों यांनी रविवारी या दोन समित्यांची घोषणा केली. माजी खासदार अविनाश राय खन्ना यांच्याकडे जाहीरनामा समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. या समितीत मनप्रीत सिंह बादल, अश्वनी शर्मा, मनोरंजन कालिया, सोम प्रकाश, राणा गुरमीत सिंह सोढी, अश्वनी सेखरी, सतनाम सिंह संधू, राघव चड्ढा, राजिंदर गुप्ता, हरभजन सिंह, परमपाल कौर आणि एच. एस. फुल्का यांचा समावेश आहे..Punjab Elections: पश्चिम बंगालच्या धर्तीवर भाजपची पंजाबमध्ये रणनीती! 'आप'ला हद्दपार करण्यासाठी 'हा' मुद्दा केंद्रस्थानी.दुसरीकडे, आगामी निवडणुकीत विरोधकांच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी भाजपने आरोपपत्र समितीही स्थापन केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सुनील जाखड यांच्याकडे देण्यात आली आहे. या समितीत इकबाल सिंह लालपुरा, विजय सांपला, श्वेत मलिक, महाराणी परनीत कौर, रवनीत सिंह बिट्टू, दिनेश बब्बू, सुशील रिंकू, गेजा राम, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, एस. एस. चन्नी आणि जगमीत सिंह बराड यांना स्थान देण्यात आले आहे..अण्णांच्या आंदोलनाला BJP-RSSचा छुपा पाठिंबा, सोनिया गांधींच्या पुस्तकात उल्लेख; अण्णा हजारे म्हणाले, कोण....दरम्यान, काँग्रेसनेही पंजाबमध्ये संघटनात्मक तयारी सुरू केली आहे. प्रदेशाध्यक्ष परगट सिंह यांनी इतर पक्षांतील नेत्यांना काँग्रेसमध्ये प्रवेश देण्याच्या प्रक्रियेसाठी चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. यात विजय इंदर सिंगला, अरुणा चौधरी, कुशलदीप सिंह ढिल्लों आणि हरदेव सिंह लड्डी यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.