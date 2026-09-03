Raghav Chadha Voter List : राघव चड्ढांना मोठा धक्का! ड्राफ्ट मतदार यादीतून नाव गायब; म्हणाले- ही क्लार्कची चूक नाही तर...

Raghav Chadha Name Missing From Punjab Voter List Draft : राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांचे नाव मतदार यादीच्या मसुद्यातून वगळण्यात आले आहे. राघव यांनी स्वतः ही माहिती दिली आणि हा प्रकार राजकीय सूडबुद्धीने केल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, "मी पंजाबमधून राज्यसभा खासदार आहे. माझे मतदार ओळखपत्र पंजाबमधील मोहाली येथे नोंदणीकृत आहे. तरीही, मतदार यादीच्या मसुद्यात माझे नाव 'स्थलांतरित' असे दर्शवले जात आहे.".त्यांनी नमूद केले की, यात दिलासादायक बाब म्हणजे ही केवळ मतदार यादीचा मसुदा आहे, अंतिम यादी नाही. सध्या सुरू असलेल्या दावे आणि हरकतींच्या प्रक्रियेदरम्यान यात सुधारणा केली जाऊ शकते; अंतिम मतदार यादी ऑक्टोबर २०२६ मध्ये प्रकाशित होणार आहे. त्यांनी सांगितले की, ते आधीच 'एसआयआर' (SIR) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार उपलब्ध असलेल्या उपाययोजनांचा लाभ घेत आहेत. राघव यांनी आरोप केला की, ही केवळ लिपिकीय चूक (clerical error) वाटत नाही; हे स्पष्टपणे राजकीय सूडबुद्धीचे प्रकरण आहे.. मग चूक कशी झाली? राघव यांनी निदर्शनास आणून दिले की, या प्रक्रियेच्या प्रत्येक स्तरावर बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) पासून ते पंजाबच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यापर्यंत पंजाब सरकारचे अधिकारी तैनात असतात. BLO हा सहसा पंजाब सरकारचा कनिष्ठ कर्मचारी असतो. या स्तरांच्या दरम्यान काम करणारे AERO, ERO आणि DEO हे देखील पंजाब सरकारचेच अधिकारी असतात. या सर्वांच्या वर पंजाब केडरचे आयएएस (IAS) अधिकारी मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून कार्यरत असतात. त्यांनी नमूद केले की, या अधिकाऱ्यांना याची जाणीव असते की निवडणूक कर्तव्ये संपल्यानंतर त्यांच्या बदल्या, पोस्टिंग आणि करिअरची वाटचाल राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली असते. त्यांना नेमके माहित असते की कोणाकडे त्यांची बदली करण्याचे किंवा त्यांचे जीवन कठीण करण्याचे अधिकार आहेत..Premium|Raghav Chadha AAP Dispute : राघव चड्ढा-केजरीवाल दुरावा; महत्त्वाकांक्षा, संशय आणि ‘सेलिब्रिटी’ राजकारणातून आमआदमी पक्षातली फूट उघडी. राजकीय सूडबुद्धी राज्यसभा खासदारांनी सांगितले की, पंजाबमधील आम आदमी पक्षाचे सरकार राजकीय सूड उगवण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांमार्फत राजकीय दबाव आणते. त्यांनी टिप्पणी केली की, जेव्हापासून त्यांनी आम आदमी पक्ष सोडला, तेव्हापासून पक्षाच्या नेत्यांमध्ये त्यांच्याबद्दल नाराजी आहे. राघव यांनी पुढे सांगितले की, ज्यांनी गप्प राहण्यास नकार दिला, त्यांच्या विरोधात पंजाब सरकारने आपली पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणा वापरली. 'आप' (AAP) सोडून भाजपमध्ये सामील झालेल्या इतर खासदारांनाही पंजाब सरकारने लक्ष्य केले आहे. त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळणे ही कृती देखील सूडबुद्धीनेच करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.