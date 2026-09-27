सरकारने माझ्या मागण्या मान्य केल्या, ३० दिवसांचा रिचार्ज, डेटाशिवाय प्लान मिळणार; राघव चड्ढांची पोस्ट

देशातील कोट्यवधी मोबाइल ग्राहकांसाठी प्रीपेड रिचार्जबाबत TRAI ने महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. टेलिकम्युनिकेशन कंपन्यांना आता ३० दिवसांची वैधता असलेले आणि इंटरनेट डेटाची गरज नसलेल्यांना फक्त एसएमएस-कॉलिंगचे प्लॅन उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत. या निर्णयानंतर भाजपचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत सरकारचे आभार मानलेत. तसंच आपल्या मागण्या मान्य केल्याचं म्हटलंय. .खासदार राघव चड्ढा यांनी 11 मार्च 2026 रोजी राज्यसभेत प्रीपेड मोबाइल ग्राहकांच्या समस्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर आता TRAIने ‘टेलिकॉम कन्झ्युमर प्रोटेक्शन (13वा सुधारणा) रेग्युलेशन, 2026’ लागू केले आहे.सध्या अनेक कंपन्यांचे मासिक रिचार्ज 28 दिवसांच्या वैधतेचे असतात. त्यामुळे ग्राहकांना वर्षभरात 12 ऐवजी 13 वेळा रिचार्ज करावा लागतो. नव्या नियमांनुसार कंपन्यांना 30 दिवसांच्या वैधतेचे प्लॅन उपलब्ध करून द्यावे लागतील. त्यामुळे ग्राहकांना पूर्ण महिन्याच्या कालावधीचा रिचार्ज पर्याय मिळणार आहे..Pregnant Dancer Murder: २७५ किमी दूर नेऊन गरोदर नृत्यांगनेचा खून; सीसीटीव्ही, तांत्रिक तपासातून कळंबच्या चौघांसह पाच जण अटकेत, दोघे फरार.डेटा नको, फक्त कॉलिंग-SMSसाठी स्वस्त प्लॅनमोबाइलवर ज्या ग्रहाकांना इंटरनेट डेटा वापरायचा नाही त्यांच्यासाठीही आता स्वतंत्र पर्याय मिळणार आहे. कंपन्यांना केवळ कॉलिंग आणि SMSची सुविधा असलेले स्पेशल टॅरिफ व्हाउचर उपलब्ध करून द्यावे लागतील. त्यामुळे ग्राहकांना गरज नसलेल्या डेटासाठी अतिरिक्त पैसे खर्च करण्याची गरज राहणार नाही..राघव चड्ढांनी काय म्हटलं?राघव चड्ढा यांनी सांगितले की, काही ग्राहक फोनचा वापर केवळ इनकमिंग कॉल आणि मेसेजसाठी करतात. अशा ग्राहकांसाठी स्वतंत्र रिचार्ज उपलब्ध होणे गरजेचे होते. सरकारने या मागण्यांवर निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांनी सरकारचे आभार मानले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.