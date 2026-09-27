देश

सरकारने माझ्या मागण्या मान्य केल्या, ३० दिवसांचा रिचार्ज, डेटाशिवाय प्लान मिळणार; राघव चड्ढांची पोस्ट

TRAI Recharge Update: प्रीपेड रिचार्जबाबत TRAI ने महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. टेलिकम्युनिकेशन कंपन्यांना ३० दिवसांची वैधता असलेले आणि फक्त एसएमएस-कॉलिंगचे प्लॅन उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत.
TRAI Recharge Update

TRAI Recharge Update

Esakal

सूरज यादव
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देशातील कोट्यवधी मोबाइल ग्राहकांसाठी प्रीपेड रिचार्जबाबत TRAI ने महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. टेलिकम्युनिकेशन कंपन्यांना आता ३० दिवसांची वैधता असलेले आणि इंटरनेट डेटाची गरज नसलेल्यांना फक्त एसएमएस-कॉलिंगचे प्लॅन उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत. या निर्णयानंतर भाजपचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत सरकारचे आभार मानलेत. तसंच आपल्या मागण्या मान्य केल्याचं म्हटलंय.

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