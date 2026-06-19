Rahul Gandhi: कॉकरोच जनता पार्टीला राहुल गांधींकडून 'ही' अपेक्षा; वाढदिवसानिमित्त व्यक्त केल्या भावना

Rahul Gandhi Birthday 2026: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा शुक्रवारी (दि. १९) ५६ वा वाढदिवस आहे. यानिमित्ताने भाजप, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि जेएमएमसह विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शुभेच्छा दिल्या आहेत. यासोबतच 'कॉकरोच जनता पार्टी'नेही राहुल गांधी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत एक मोठी मागणी केली आहे..कॉकरोच जनता पार्टीने आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर पोस्ट करत लिहिले की, "लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. ईश्वर चरणी प्रार्थना आहे की ते तुम्हाला दीर्घायुष्य आणि आनंदी जीवन देवो. आम्हाला आशा आहे की तुम्ही संसदेत तरुणांचा आवाज उठवाल.".लोन घेणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! ७३० पेक्षा कमी CIBIL स्कोअर? कर्ज मिळवणे कठीण होणार; RBI च्या नव्या नियमांचा परिणाम.राहुल गांधी हे भारतीय राजकारणातील प्रमुख चेहऱ्यांपैकी एक असून सध्या ते लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त देशातील अनेक बड्या नेत्यांनी त्यांच्या निरोगी आणि दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना केली आहे..Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक कामाच्या व्यापात अडकून पर्सनल लाइफ बिघडवतात; लवकर येतं आजारपण, त्यावेळी कोणीच नसतं जवळ.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही दिल्या शुभेच्छापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही शुक्रवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. राहुल गांधी यांच्या ५६ व्या वाढदिवसाचे औचित्य साधत पंतप्रधान मोदींनी 'एक्स'वर पोस्ट करून म्हटले की, "लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा. मी त्यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करतो.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.