राहुल गांधींनी ब्राझिलियन मॉडेलचा फोटो दाखवून टाकला नवा बॉम्ब ! २२ वेळा मतदान, कोण आहे ती? सीमा, स्विटी, सरस्वती...;

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतचोरीवरून पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्लाबोल केला. यावेळी त्यांनी हरियाणातील मतदारसंघ आणि मतदार यादीचा डेटा मांडत अनेक आरोप केले. ब्राझीलच्या एका मॉडेलचा फोटो हरियाणाच्या मतदारयादीत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. मतदार यादी दाखवत त्या मॉडेलचा फोटो २२ वेळा आणि १० वेगवेगळ्या बूथवर नाव आहे असंही राहुल गांधी म्हणाले..भाजपच्या नेत्यांनी निवडणूक निकालाआधी केलेल्या विधानांचा दाखला देत राहुल गांधींनी भाजपला काही प्रश्न विचारले. हरिणायातील भाजप नेत्यानं निकालाआधीच राज्यात भाजप सरकार स्थापन करणार असल्याचं विधान केलं होतं. आमच्याकडे सर्व व्यवस्था असून आपलंच सरकार येईल असा दावा नेत्यानं केला होता. त्याचा व्हिडीओ दाखवत राहुल गांधी यांनी विचारलं की, ही कोणती व्यवस्था आहे? जी निकालाआधीच जिंकण्याचा दावा करतेय. कशाच्या जोरावर हे होतं? असंही राहुल गांधींनी विचारलं. हरियाणात काँग्रेस पक्ष निवडणुकीत जिंकणार असं एक्झिट पोलमध्ये सांगितलं जात होतं असंही राहुल गांधींनी यावेळी म्हटलं..अहमदाबाद सारखी घटना, विमान धावपट्टीवर असतानाच लागलेली आग, उड्डाणानंतर लगेच कोसळलं; धक्कादायक VIDEO समोर.एका तरुणीचा फोटो दाखवत राहुल गांधी यांनी ती कोण आहे ? कोणत्या राज्यातून येते? तिचं नाव माहिती का? असे प्रश्न विचारले. यानंतर तिच्याबद्दल सांगताना राहुल गांधी म्हणाले की, हरियाणात तिनं १० वेगवेगळ्या बूथवर २२ वेळा मतदान केलं, तिची अनेक नावं आहेत, सीमा, स्विटी, सरस्वती, रश्मी, विमला अशी तिची नावं आहेत. ती एक ब्राझिलियन मॉडेल आहे, तिच्या नावावर हरियाणात २२ वेळा मतदान झालंय आणि १० वेगवेगळ्या बूथवर तिची नोंद असल्याचा दावा राहुल गांधींनी केलाय..एका महिलेचं नाव २२३ वेळा २ बूथवर आहे. निवडणूक आयोगाच्या डेटातच ही माहिती आहे. तिचं नाव, वय हे प्रत्येकवेळी वेगवेगळं आहे. हे कसं आलं हे निवडणूक आयोगानं सांगावं? या घोटाळ्यासाठीच निवडणूक आयोगाने सीसीटीव्ही फूटेज लपवल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. हरियाणात २५ लाखांपेक्षा जास्त मतांची चोरी झाल्याचा खळबळजनक आरोप राहुल गांधी यांनी केला. हरियाणाच्या एक्झिट पोलमध्ये काँग्रेस विजयी झाले पण निकालात काँग्रेसचा विजय पराभवात बदलला असंही राहुल गांधी म्हणाले..प्लॅटफॉर्मच्या विरुद्ध दिशेला उतरले, दुसऱ्या बाजूने येणाऱ्या ट्रेननं उडवलं; ८ भाविकांचा मृत्यू, दुर्घटनेच्या चौकशीचे आदेश.एक फोटो, एक विधानसभा मतदारसंघ, १०० मतदार? एकच फोटो १०० ठिकाणी कसा आला? कुठे वय जास्त दाखवलंय तर कुठे फोटो तरुण, काही ठिकाणी पुरुषाचं नाव आणि फोटो महिलेचा दाखवण्यात आला आहे. पुन्हा एकाच व्यक्तीचा फोटो येतो पण त्यावेळी त्याचं नाव आणि वय वेगळं असतं. एकाच महिलेचा फोटो अनेकदा दिसतो. यात तिचं नाव कधी ७३ कधी ९० पेक्षा जास्त दाखवण्यात आलं आहे असं सांगत राहुल गांधींनी मतदार यादीतले पुरावेच समोर मांडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.