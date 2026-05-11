उपाय नव्हे हे तर १२ वर्षातलं अपयश! काय खरेदी करावं आणि नको हे सांगण्याची वेळ, मोदी जनतेवर ढकलून देतात; राहुल गांधींची टीका

Rahul Gandhi criticises PM Modi over economic appeal to citizens इराण अमेरिका युद्धामुळे जगात संकट ओढावलंय. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना इंधन बचतीचं आणि सोनं खरेदी न करण्याचं आवाहन केलंय. वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य देऊन पेट्रोल-डिझेलवर होणारा खर्च कमी करण्यास सांगितलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या आवाहनावर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी कडाडून टीका केलीय. गेल्या १२ वर्षाच्या कार्यकाळातलं हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं अपय़श आहे असं राहुल गांधी म्हणाले..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलेले उपाय नाहीत तर त्यांच्या अपय़शाचे पुरावे आहेत. १२ वर्षांच्या कार्यकाळात देशाला मोदींनी काय दिलंय. परिस्थिती अशी आलीय की लोकांना सांगावं लागतंय की त्यांनी काय खरेदी करावं आणि काय करू नये..PM मोदींमुळे भारतात तेल-गॅस मिळतोय, आवश्यकतेनुसार वापराचं आवाहन योग्यच; मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?.राहुल गांधी म्हणाले की, मोदींनी काल जनतेकडे त्यागाची मागणी केली. सोनं खरेदी करू नका, परदेशात जाऊ नका, इंधन कमी वापरा, खतं आणि खाद्यतेलाचा वापर कमी करा. मेट्रोने जा, घरातून काम करा. खरंतर हे उपाय नाहीत तर त्यांच्या अपयशाचे पुरावे आहेत..१२ वर्षात देशाला अशा स्थितीत आणून ठेवलंय की जनतेला सांगत आहेत की काय खरेदी करायचं, काय खरेदी नाही करायचं. कुठे जायचं कुठे नाही जायचं. प्रत्येकवेळी जनतेवर ढकलून देतात आणि स्वत: अंग काढून घेत वाचतात. देश चालवणं आता कॉम्प्रमाइज्ड पीएमच्या हातात राहीलं नाही असंही राहुल गांधी म्हणाले.