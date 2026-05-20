VIDEO : देश आर्थिक संकटात असताना मोदी इटलीत जाऊन चॉकलेट वाटतायेत..राहुल गांधींचा हल्लाबोल, 'त्या' व्हिडीओवरून केलं लक्ष्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या युरोप दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात त्यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांची भेट घेतली. भेटीदरम्यान मोदींनी मेलोनी यांना 'मेलोडी' चॉकलेट भेट दिलं. त्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून त्यावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. याच मुद्द्यावरून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे.राहुल गांधी यांनी रायबरेलीतील सभेत बोलताना मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर जोरदार टीका केली. "देश आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना पंतप्रधान मोदी इटलीत जाऊन चॉकलेट वाटत आहेत," असा टोला त्यांनी लगावला..राहुल गांधी म्हणाले, "तुम्ही आज पंतप्रधान मोदींचा व्हिडीओ पाहिला असेल. त्यांनी इटलीच्या पंतप्रधानांना 'मेलोडी' चॉकलेट दिलं. इटलीला जाण्यापूर्वी त्यांनी देशातील जनतेला आर्थिक संकटासाठी तयार राहण्याचं आवाहन केलं होतं. पेट्रोलचा वापर कमी करा, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करा, विदेश दौरे टाळा, असं सांगितलं होतं. पण त्यानंतर ते स्वतः कोट्यवधी रुपयांच्या विमानातून इटलीला गेले आणि सोबत चॉकलेट घेऊन तिथल्या पंतप्रधानांना भेट दिली."."देशातील जनतेसोबत एक प्रकारचा खेळ सुरू आहे. देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या समस्या आहेत. शेतकऱ्यांना खत मिळत नाही, उद्योग बंद पडत आहेत आणि देश आर्थिक अडचणीत आहे. येत्या काळात परिस्थिती आणखी कठीण होऊ शकते. मात्र, नरेंद्र मोदी मेलोनींसोबत चॉकलेट देत रिल्स बनवत आहेत," अशी टीकाही राहुल गांधी यांनी केली..ते पुढे म्हणाले, "भारतातील तेल दुसऱ्या देशांमध्ये निर्यात केलं जात आहे. कोट्यवधी रुपयांचं तेल बाहेर जात आहे, पण ते तेल भारतातील जनतेलाच आवश्यक आहे. मागील बैठकीत मी म्हटलं होतं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह संविधानावर हल्ला करत आहेत. हे खरं आहे की नाही, हे तुम्हीच ठरवा.''.''अदानींना देशाची संपत्ती देणं, हा संविधानावर हल्ला आहे. देशातील विद्यापीठांमध्ये 'आरएसएस'शी संबंधित लोकांची नियुक्ती केली जात आहे. निवडणूक आयोग आणि न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणणं, हेही संविधानावरचं आक्रमण आहे," असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.