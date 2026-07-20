Rahul Gandhi : १५२ पेपर लीक, साडेसात कोटी विद्यार्थ्यांना मनस्ताप तरी एकही दोषी नाही, तरुणांनाच शिक्षा; राहुल गांधींचा PM मोदींवर घणाघात

दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांनी "देशाच्या इतिहासातील सर्वात युवा-विरोधी पंतप्रधान" म्हणत शिक्षण व्यवस्था, पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईवरून सरकारला लक्ष्य केलं आहे..सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, मोदी सरकारच्या काळात तब्बल १५२ पेपरफुटीच्या घटना घडल्या असून त्याचा फटका सुमारे ७.५ कोटी विद्यार्थ्यांना बसला आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रकरणांनंतरही एकाही दोषीला शिक्षा झालेली नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे..मोदी सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ केला; यशोमती ठाकूरांचा हल्लाबोल, विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी अमरावतीत मशाली पेटल्या.राहुल गांधी म्हणाले, "पेपरफुटी करणारे मोकाट फिरत आहेत, पण आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीमार केला जातो, त्यांना ताब्यात घेतलं जातं. ही परिस्थिती अत्यंत दुर्दैवी आहे." शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर टीका करत त्यांनी, "इतक्या अपयशानंतरही त्यांचा राजीनामा घेतला जात नाही," असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला..दरम्यान, सोमवारी सीजेपीच्या नेतृत्वाखाली हजारो विद्यार्थ्यांनी संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढला. संसद मार्गावर पोलिसांनी उभारलेल्या बॅरिकेड्स तोडण्याचा काही आंदोलकांनी प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लाठीमार केला. या घटनेत अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आलं..Maharashtra Exam Scam : पेपरफुटी ही आता अपवाद नसून वारंवार घडणारी घटना ; आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची टीका.दुसरीकडे, या आंदोलनादरम्यान झालेल्या धक्काबुक्की आणि झटापटीत ५० हून अधिक पोलिस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. घटनेनंतर संसद परिसरासह नवी दिल्लीतील संवेदनशील भागात सुरक्षा अधिक कडक करण्यात आली आहे. या आंदोलनामुळे राजधानीतील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.