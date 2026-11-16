राहुल गांधींची लव्ह स्टोरी! पहिल्यांदाच खासगी गोष्ट केली शेअर; गर्लफ्रेंडला घेऊन 'त्याच' रेस्टॉरंटमध्ये गेले...

Rahul Gandhi Cambridge girlfriend storyकॅम्ब्रिजमध्ये शिकत असताना राहुल गांधींनी आपल्या गर्लफ्रेंडला एका अशा ऐतिहासिक रेस्टोरेंटमध्ये नेले गेले होते, जिथे त्यांचे आई-वडील राजीव गांधी आणि सोनिया गांधी यांची पहिली भेट झाली होती. आपल्या आई-वडिलांची प्रेमकहाणी नेमकी कशी सुरू झाली होती, हे आपल्या गर्लफ्रेंडला सांगण्यासाठी ते त्या खास ठिकाणी गेले होते.. ही आठवण खुद्द राहुल गांधींनी शेअर केलीय..सोनिया गांधी यांच्या 'बिलाँगिंग: अ जर्नी ऑफ लव्ह' या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कॅम्ब्रिजमधील त्यांच्या विद्यार्थी दशेतील हा अतिशय रंजक आणि खासगी किस्सा सर्वांसोबत शेअर केला. या कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी पहिल्यांदाच त्यांच्या गर्लफ्रेंडचा उल्लेख केला..Ration Card Verification : वार्षिक उत्पन्न ६० हजारांपेक्षा अधिक असलेल्यांची तपासणी; स्वस्त धान्य घेणाऱ्या लाभार्थ्यांवर अन्नपुरवठा विभागाची नजर.हा जुना प्रसंग सांगताना राहुल गांधींनी म्हटले की, त्यांच्या आई-वडिलांच्या भेटीची ही खूप सुंदर गोष्ट त्यांनी लहानपणापासून अनेकदा ऐकली होती. जेव्हा ते स्वतः कॅंब्रिजमध्ये शिकत होते, तेव्हा त्यांनी आपल्या गर्लफ्रेंडला सोबत घेऊन त्या रेस्टोरेंटमध्ये जाण्याचा बेत आखला. त्या रेस्टोरेंटच्या मुख्य दरवाजाचा रंग पिवळा होता. तिथे पोहोचल्यावर जेव्हा रेस्टोरेंटच्या कर्मचाऱ्याने त्यांना किती जण आहात असे विचारले, तब त्यांनी 'दोन' असे सांगितले..त्यानंतर ते दोघे आतमध्ये बसले, मेन्यू कार्ड पाहिले आणि आवडीचे जेवण ऑर्डर केले. विशेष म्हणजे, जेव्हा तिथल्या वेटरला कळले की हे राजीव आणि सोनियांचे सुपुत्र आहेत, तेव्हा त्याने त्यांना त्यांच्या आई-वडिलांच्या पहिल्या भेटीच्या आठवणी सांगितल्या. राहुल यांनी आवर्जून सांगितले की, त्यांच्या आई-वडिलांनी त्या रेस्टोरेंटमध्ये जे चिकन खाल्ले होते, अगदी तेच चिकन त्यांनीही ऑर्डर करून खाल्ले होते..PCMC Politics : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी भाजपमध्ये रस्सीखेच; सात जागांवर निष्ठावंतांना संधी देण्याची प्रदेशाध्यक्षांकडे मागणी.पत्रकार अरुण सिंह यांनी राहुल गांधींना विचारले की, त्या गर्लफ्रेंडचे आता काय झाले? तेव्हा राहुल यांनी हसतउत्तर दिले की, "ती आजही माझी चांगली मैत्रीण आहे." या सोहळ्यात बोलताना राहुल गांधींनी आपल्या आई-वडिलांच्या नात्याच्या गोड आठवणीही जाग्या केल्या.सोनिया गांधी यांनी आपल्या या पुस्तकातही राजीव गांधींसोबतच्या पहिल्या भेटीचा सविस्तर उल्लेख केला आहे. त्यानुसार, १९६५ मध्ये कॅंब्रिजमधील 'वेरसिटी रेस्टोरेंट' या छोट्या ग्रीक रेस्टोरेंटमध्ये त्यांची पहिली भेट झाली होती, जिथे युरोप आणि भारतातील विद्यार्थी जेवायला यायचे. सोनिया त्या दिवसांत आपल्या इटालियन आवडीचे अन्न शोधत असताना तिथे पोहोचल्या होत्या, जिथे एका मित्राने त्यांची ओळख राजीव गांधींशी करून दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.