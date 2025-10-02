Rahul Gandhi : भारतात लोकशाहीसाठी मोठा धोका... राहुल गांधींनी परदेशात व्यक्त केली 'ही' भीती; भाजपचा संताप

Summaryचीनसारखी दडपशाही आणि हुकूमशाही भारतासाठी योग्य नाही, असेही राहुल गांधी म्हणाले.देशातील वेगवेगळ्या प्रदेशांतील फूट हा आणखी एक धोका असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.भाजपने राहुल गांधींवर परदेशात जाऊन भारताची बदनामी केल्याचा आरोप केला..लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी बुधवारी कोलंबियातील केंद्र सरकारवर निशाणा साधताना म्हटले की, भारताच्या लोकशाहीवर हल्ला होत आहे आणि तो देशासाठी सर्वात मोठा धोका आहे. राहुल गांधी म्हणाले की, भारतातील लोकशाही व्यवस्थेवर सध्या सर्व बाजूंनी हल्ला होत आहे. या विधानामुळे भाजपने राहुल गांधींवर चांगलंच संतापले. त्यांच्यावर परदेशात जाऊन भारताची बदनामी केल्याचा आरोप केला आहे..कोलंबियातील एका विद्यापीठात आयोजित एका कार्यक्रमात राहुल गांधी म्हणाले, "भारतात अनेक धर्म, परंपरा आणि भाषा आहेत. लोकशाही व्यवस्था सर्वांना जागा देते. परंतु सध्या, लोकशाही व्यवस्थेवर सर्व बाजूंनी हल्ला होत आहे." राहुल गांधी पुढे म्हणाले, "भारताकडे जगाला देण्यासाठी खूप काही आहे आणि ते खूप आशावादी आहेत, परंतु त्याच वेळी, काही कमतरता आणि धोके आहेत जे भारताने दूर केल्या पाहिजेत. लोकशाहीवरील हल्ला हा सर्वात मोठा धोका आहे..विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना राहुल गांधी म्हणाले, "विविध परंपरा, धर्म आणि विचारांना एकत्र येण्यासाठी जागा आवश्यक आहे आणि ती जागा निर्माण करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे लोकशाही व्यवस्था आहे. सध्या, भारतातील लोकशाही व्यवस्थेवर मोठा हल्ला होत आहे.".मोदी सरकार हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेळतंय... राहुल गांधी सकारात्मक विचाराचे! Shahid Afridi च्या विधानाचा BJP कडून समाचार.ते पुढे म्हणाले की, देशासाठी आणखी एक धोका म्हणजे वेगवेगळ्या प्रांताप्रांतातील फूट. अंदाजे १६-१७ वेगवेगळ्या भाषा आणि धर्म आहेत. या वेगवेगळ्या परंपरांना वाढू देणे, त्यांना स्वतःला व्यक्त करण्यासाठी जागा देणे, हे भारतासाठी खूप महत्वाचे आहे. चीन जे करतो ते आपण करू शकत नाही: लोकांना दडपून टाकणे आणि हुकूमशाही व्यवस्था चालवणे हे योग्य नाही असे राहुल गांधी म्हणाले. .भाजप संतप्तराहुल गांधींच्या या वक्तव्यावर भाजपने प्रत्युत्तर दिले आहे. भाजप प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, राहुल गांधी पुन्हा एकदा प्रचार नेत्यासारखे वागत आहेत. त्यांनी लिहिले की, "राहुल गांधी पुन्हा एकदा विरोधक - प्रचाराचे नेते असे वागत आहेत. ते परदेशात जातात आणि भारतीय लोकशाहीवर हल्ला करतात! शेवटी, त्यांना भारताशी लढायचे आहे! कधीकधी ते अमेरिका आणि ब्रिटनला आमच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्यास सांगतात. .FAQsप्रश्न १: राहुल गांधींनी परदेशात काय वक्तव्य केले? 👉 त्यांनी म्हटले की भारतातील लोकशाही व्यवस्थेवर मोठा हल्ला होत असून तो देशासाठी सर्वात मोठा धोका आहे.प्रश्न २: राहुल गांधींनी कोणत्या देशात हे भाषण केले? 👉 कोलंबियामधील एका विद्यापीठात.प्रश्न ३: राहुल गांधींनी भारतासाठी कोणते प्रमुख धोके सांगितले?(What major threats did Rahul Gandhi mention for India?)👉 लोकशाहीवरील हल्ला आणि प्रादेशिक विभागणी.प्रश्न ४: राहुल गांधींनी चीनबाबत काय तुलना केली? 👉 चीन लोकांना दडपतो, पण भारताने लोकशाही टिकवून ठेवावी असे त्यांनी सांगितले.प्रश्न ५: भाजपने राहुल गांधींवर काय आरोप केला? 👉 परदेशात जाऊन भारताची बदनामी व विरोधक-प्रचार नेत्यासारखे वागण्याचा आरोप.प्रश्न ६: राहुल गांधींच्या विधानावर भाजप प्रवक्त्याने काय प्रतिक्रिया दिली? 👉 शहजाद पूनावाला म्हणाले की, राहुल गांधी वारंवार परदेशात भारतीय लोकशाहीवर हल्ला करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.