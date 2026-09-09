राहुल गांधी VVIP नाहीत, तातडीने सुनावणी घ्या; याचिकाकर्त्याच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं, म्हणाले...

राहुल गांधी यांच्याविरोधातील मानहानीच्या प्रकरणावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी तक्रारदारांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी हे प्रकरण गेल्या पाच महिन्यांपासून सुनावणीसाठी लिस्ट झालेलं नसल्याचं कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्यासाठी सर्व समान असून तातडीने सुनावणी हवी असेल तर प्रक्रियेनुसार अर्ज करा, असं स्पष्ट केलं. .सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. तक्रारदारांच्या वतीने गौरव भाटिया यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं, “राहुल गांधी कोणतेही व्हीआयपी नाहीत. हे प्रकरण पाच महिन्यांपूर्वीही लिस्ट झालं होतं, मात्र त्यावर सुनावणी झाली नाही. हे संस्थेसाठीही चांगलं नाही.”.भाटिया यांच्या या युक्तिवादावर CJI सूर्यकांत यांनी प्रक्रिया पाळण्यास सांगितलं. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, प्रकरणाची सुनावणी लवकर हवी असेल तर त्यासाठी अर्ज दाखल करावा. “आमच्यासमोर सगळे समान आहेत. अर्ज दाखल करा, आम्ही त्यावर सुनावणी घेऊ,” असं कोर्टाने सांगितलं..Premium|Caste Census in India : जातगणनेला सरकारची मंजुरी, पण नोंदणीच्या पद्धतीवर प्रश्न; आकडेवारीचे राजकीय गणित काय?.नेमकं प्रकरण काय?हे प्रकरण राहुल गांधी यांच्या १६ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या एका वक्तव्याशी संबंधित आहे. भारत-चीन सीमेवरील परिस्थितीवरून केंद्र सरकारवर टीका करताना राहुल गांधी यांनी अरुणाचल प्रदेशात चिनी सैनिक भारतीय जवानांना मारहाण करत असल्याचा दावा केला होता. त्यांच्या या वक्तव्यावरून त्यांच्याविरोधात फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला..माजी बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन संचालक उदय शंकर श्रीवास्तव यांच्या वतीने वकील विवेक तिवारी यांनी ही तक्रार दाखल केली होती. ९ डिसेंबर २०२२ रोजी भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या संघर्षाबाबत राहुल गांधी यांनी केलेलं वक्तव्य भारतीय लष्करासाठी अपमानास्पद आणि मानहानीकारक असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता..Premium|Caste Census in India : जातगणनेला सरकारची मंजुरी, पण नोंदणीच्या पद्धतीवर प्रश्न; आकडेवारीचे राजकीय गणित काय?.या प्रकरणात अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी आलोक वर्मा यांनी राहुल गांधींना २४ मार्च रोजी सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी इलाहाबाद हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र, हायकोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. यानंतर राहुल गांधी यांनी सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल केलं. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने राहुल गांधी यांच्याविरोधातील या प्रकरणाच्या कार्यवाहीवर स्थगिती दिली होती. तसेच, संसदेत मुद्दे मांडण्याऐवजी सोशल मीडियावर वक्तव्य का केलं, असा सवालही कोर्टाने केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.