Rahul Gandhi : राहुल गांधींनी व्होट चोरीचा आरोप केलेल्या Aland मतदारसंघात निवडून आलाय कॉंग्रेसचा आमदार, किती आहे मतांचा फरक?

बंगळूर : निवडणूक आयोगावर मतचोरीचे गंभीर आरोप करणारे काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत अनेक खुलासे केले. "मी जे काही सांगितले ते शंभर टक्के खरे आहे. या मंचावर कधीही खोटे बोलणार नाही," असे ते म्हणाले. .राहुल गांधींनी कर्नाटकातील आळंद विधानसभा मतदारसंघाचा (Aland Constituency) उल्लेख करत २०२३ च्या निवडणुकीत तब्बल ६,०१८ मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती, असा दावा केला. त्यांच्या मते या यादीतून वगळलेले बहुतांश मतदार काँग्रेसचे होते. मात्र, विशेष बाब म्हणजे आळंद मतदारसंघातून काँग्रेसचाच आमदार निवडून आला आहे..आळंद मतदारसंघात चाललंय काय?राहुल गांधींनी सांगितले, की आळंद मतदारसंघात एका बीएलओच्या काकांचं मत डिलीट करण्यात आलं. चौकशी केली असता बीएलओच्या काकांनी स्वतःचं मत वगळलं असल्याचं नाकारलं. राहुल गांधी म्हणाले, "ज्याचं मत डिलीट झालं त्यालाही याची माहिती नाही आणि ज्यानं डिलीट केलं त्यालाही ठावूक नाही. म्हणजेच, कोणीतरी प्रक्रिया हायजॅक करून मतदारांची नावं वगळत आहे.".Rahul Gandhi : आजीबाईने डिलीट केले १२ व्होट..! अर्ज कोणी केला, काय म्हणाल्या गोडाबाई? राहुल गांधींनी समोर आणला 'घोळ'.या प्रकरणात सूर्यकांत नावाच्या व्यक्तीला व्यासपीठावर बोलावण्यात आलं. त्यांच्या नावानं फक्त १४ मिनिटांत तब्बल १२ मतदारांची नावं काढून टाकण्यात आली होती. सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांनी कधीच कोणाचेही नाव डिलीट करण्यासाठी अर्ज केला नव्हता. राहुल गांधींनी उदाहरण म्हणून गोडाबाईंचा उल्लेख केला, ज्यांचे मतही अज्ञात क्रमांकावरून डिलीट करण्यात आले असल्याचा आरोप आहे..काँग्रेसच्या ताब्यात मतदारसंघ२०२३ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे बी. आर. पाटील यांनी भाजपचे सुभाष गुट्टेदार यांचा १०,३४८ मतांनी पराभव करून आळंद जागा जिंकली.भाजप उमेदवाराला ७९,१६० मतेकाँग्रेस उमेदवाराला ८९,५०८ मतेतर १,३१६ मतदारांनी नोटाचा पर्याय निवडला..आळंद मतदारसंघाचा राजकीय इतिहासआळंद विधानसभा मतदारसंघावर १९५७ ते १९७७ पर्यंत काँग्रेसचा दबदबा होता. मात्र, आणीबाणीनंतर १९७८ मध्ये ही जागा जनता पक्षाच्या ताब्यात गेली आणि विद्यमान आमदार बी.आर. पाटील यांची निवड झाली. त्यानंतर या मतदारसंघात काँग्रेसने १९९४, १९९९ आणि २०२३ मध्ये विजय मिळवला. पाटील आणि गुट्टेदार या दोन नेत्यांमध्ये ही जागा आलटून पालटून गेली आहे..महाराष्ट्राशी जोडली आहे सीमाआळंद हे कर्नाटक राज्यातील कलबुर्गी जिल्ह्यातील शहर आणि तालुका आहे. १९५२ मध्ये येथे नगरपरिषदेची स्थापना झाली. आळंद हे बंगळूरपासून सुमारे ६८३ किलोमीटर, तर जिल्हा मुख्यालय कलबुर्गीपासून ४३ किलोमीटर अंतरावर आहे. महाराष्ट्र राज्याशी सीमा जोडलेली असून, सोलापूर शहरापासून अवघ्या ८५ किलोमीटर अंतरावर आहे.