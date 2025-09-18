Rahul Gandhi : आजीबाईने डिलीट केले १२ व्होट..! अर्ज कोणी केला, काय म्हणाल्या गोडाबाई? राहुल गांधींनी समोर आणला 'घोळ'

नवी दिल्ली : मतदार यादीतील घोळावरुन काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi Voter List) यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर तीव्र निशाणा साधला आहे. “मी मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध शंभर टक्के पुरावे देणार आहे. मला माझा देश आवडतो, पण काँग्रेसच्या मतदारांची नावं जाणूनबुजून वगळली जात आहेत,” असा त्यांचा आरोप आहे..राहुल गांधींनी सांगितले की, फक्त १४ मिनिटांत तब्बल १२ मतदारांची नावे यादीतून काढून टाकण्यात आली. ही संपूर्ण प्रक्रिया हायजॅक करून काँग्रेसच्या (Congress) मतदारांना लक्ष्य केलं जात आहे. कर्नाटकातील आळंद मतदारसंघात तब्बल ६,०१८ मतं हटवण्यात आली,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं..PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींचा पगार ऐकून थक्क व्हाल; पगाराशिवाय आणखी काय मिळतं त्यांना? जाणून घ्या सुविधा आणि एकूण संपत्ती.काय म्हणाल्या गोडाबाई?या पार्श्वभूमीवर आळंद मतदारसंघातील ६३ वर्षांच्या गोडाबाई यांनी व्हिडिओ माध्यमातून धक्कादायक खुलासा केला. “मी कधीही माझं नाव मतदार यादीतून काढण्यासाठी अर्ज केलेला नाही. हा अर्ज कोणी केला आणि माझं नाव कोणी हटवलं, याची मला अजिबात माहिती नाही,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं. पत्रकार परिषदेदरम्यान राहुल गांधींनी गोडाबाईंचं उदाहरण देत हा घोळ समोर आणला..राहुल गांधींचे निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोपराहुल गांधींनी म्हटलं की, “ज्ञानेश कुमार हे मत वगळणाऱ्यांना संरक्षण देत आहेत. कर्नाटक सीआयडीने आयोगाला तब्बल १८ पत्रे लिहिली, पण त्यावर कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. कर्नाटकच्या सीईसीने दिल्लीला पत्र पाठवलं, तरीही आयोग शांत बसलं.”.याशिवाय, त्यांनी सांगितलं की महाराष्ट्रातील राजुरा मतदारसंघात तब्बल ६,८५० मते वगळण्यात आली, पण त्यामागे कोण आहे हे अजूनही उघड करण्यात आलेलं नाही. “ज्ञानेश कुमार मतचोरांना थेट संरक्षण देत आहेत,” असा गंभीर आरोप राहुल गांधींनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.