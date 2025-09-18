देश

Rahul Gandhi : आजीबाईने डिलीट केले १२ व्होट..! अर्ज कोणी केला, काय म्हणाल्या गोडाबाई? राहुल गांधींनी समोर आणला 'घोळ'

Rahul Gandhi Targets Election Commission Over Voter List Deletions : आनंद मतदारसंघात ६,०१८ मते गायब, राजुरात ६,८५० मतं वगळली; राहुल गांधींचा दावा
Rahul Gandhi Voter List

Rahul Gandhi Voter List

नवी दिल्ली : मतदार यादीतील घोळावरुन काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi Voter List) यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर तीव्र निशाणा साधला आहे. “मी मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध शंभर टक्के पुरावे देणार आहे. मला माझा देश आवडतो, पण काँग्रेसच्या मतदारांची नावं जाणूनबुजून वगळली जात आहेत,” असा त्यांचा आरोप आहे.

