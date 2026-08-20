Rahul Gandhi Emotional Message : राहुल गांधी भावूक; वडिलांची आठवण काढत आई सोनिया गांधींसाठी खास संदेश

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते आणि लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आई सोनिया गांधी यांच्यासाठी लिहिलेल्या भावनिक संदेशातून वडील आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकाच्या निमित्ताने राहुल गांधी यांनी हा खास संदेश लिहिला असून, त्यातून आईच्या संघर्षाचा आणि धैर्याचा गौरव केला आहे..राहुल गांधी यांनी संदेशाची सुरुवात ‘आई’ या हृदयस्पर्शी संबोधनाने केली आहे. “मी तुला आणि बाबांना शेवटचे एकत्र ३५ वर्षांहून अधिक काळापूर्वी पाहिले होते,” असे म्हणत त्यांनी राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर सोनिया गांधी यांनी केलेल्या संघर्षाची आठवण करून दिली. आयुष्यातील प्रत्येक आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना सोनिया गांधी यांनी असीम धैर्य आणि प्रतिष्ठेने केल्याचे राहुल यांनी म्हटले आहे..राजीव गांधी यांच्या निधनानंतरचे सोनिया गांधी यांचे आयुष्य किती कठीण होते, याची जाणीव आपल्याला आणि प्रियंका गांधी यांनाच असल्याचेही राहुल गांधी यांनी नमूद केले. आईने कोणत्या परिस्थितीतून मार्ग काढला, हे जवळून पाहिल्याचे सांगताना त्यांनी सोनिया गांधी यांच्या जिद्दीचे कौतुक केले..Rahul Gandhi: ‘मोदी-शहांना आम्ही वेडे करून सोडू’; राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल, आरएसएसचे कॉर्पोरेटायझेशन झाले...सोनिया गांधी यांची ‘Belonging: A Journey of Love’ ही कथा आता त्यांच्यावर प्रेम करणाऱ्या लाखो लोकांपर्यंत पोहोचणार असल्याचा आनंद आणि अभिमान राहुल गांधी यांनी व्यक्त केला. स्वतःच्या खासगी आयुष्याबद्दल अत्यंत गोपनीय राहणाऱ्या सोनिया गांधी यांच्यासाठी आपली वैयक्तिक कथा जगासमोर मांडणे सोपे नव्हते, याचीही राहुल यांनी जाणीव व्यक्त केली..या संदेशातील सर्वात भावूक भाग म्हणजे राजीव गांधी यांच्या वाढदिवसाचा उल्लेख. “आज, त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी, मला बाबा हसताना आणि अभिमानाने आपल्या सुंदर सोनियाकडे वरून पाहताना दिसत आहेत,” असे राहुल गांधी यांनी लिहिले. या शब्दांतून आईवरील प्रेमासोबतच वडिलांच्या आठवणीही त्यांनी जपल्या आहेत. संदेशाच्या शेवटी राहुल यांनी आईला प्रेमाने शुभेच्छा दिल्या आहेत..Rahul Gandhi: राहुल गांधींच्या पत्राने कोंडी फुटली; झारखंडमध्ये सरकार-विद्यार्थी आंदोलकांमध्ये आज निर्णायक चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.