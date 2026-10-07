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पोलिसांच्या ताब्यातून सुटल्यानंतर राहुल गांधींची पहिली प्रतिक्रिया; इंडिया आघाडीच्या खासदारांना उद्देशून म्हणाले...

Rahul Gandhi Reaction After Police Detention: पोलिसांच्या ताब्यातून सुटका झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया देत लोकशाहीच्या रक्षणासाठी ठामपणे उभ्या राहिलेल्या 'इंडिया' आघाडीच्या सर्व खासदारांचे आभार मानले.
Rahul Gandhi

Rahul Gandhi

esakal

संतोष कानडे
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Rahul Gandhi reaction: निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेविरोधात विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी सलग दुसऱ्या दिवशी रस्त्यावर उतरली असून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. जनपथ ते जंतर-मंतर असा विरोधी पक्षांच्या खासदारांचा सुमारे तीन तासांचा मोर्चा काढण्यात आल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी राहुल गांधी, काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी आणि इतर प्रमुख विरोधी नेत्यांना ताब्यात घेतले. काही वेळाने त्यांची सुटका करण्यात आली.

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