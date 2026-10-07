पोलिसांच्या ताब्यातून सुटल्यानंतर राहुल गांधींची पहिली प्रतिक्रिया; इंडिया आघाडीच्या खासदारांना उद्देशून म्हणाले...

Rahul Gandhi reaction: निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेविरोधात विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी सलग दुसऱ्या दिवशी रस्त्यावर उतरली असून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. जनपथ ते जंतर-मंतर असा विरोधी पक्षांच्या खासदारांचा सुमारे तीन तासांचा मोर्चा काढण्यात आल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी राहुल गांधी, काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी आणि इतर प्रमुख विरोधी नेत्यांना ताब्यात घेतले. काही वेळाने त्यांची सुटका करण्यात आली..पोलिसांच्या ताब्यातून सुटका झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया देत लोकशाहीच्या रक्षणासाठी ठामपणे उभ्या राहिलेल्या 'इंडिया' आघाडीच्या सर्व खासदारांचे आभार मानले. तसेच, जोपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आपल्या पदाचा राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत विरोधकांचा हा लढा असाच सुरू राहील, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला..Milk Adulteration : दुध भेसळीचे धागेदोरे मंचरपासून सोलापूर, इंदापूरपर्यंत; ‘एफडीए’ ने काढली भेसळखोरांची कुंडली, 'सोनाई डेअरी'ला भेसळयुक्त दूधाचा पुरवठा.सुटकेनंतर राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत लिहिले की, "आपली लोकशाही वाचवण्यासाठी संसदेत, रस्त्यांवर आणि आज जंतर-मंतरजवळ खंबीरपणे पाय रोवून उभ्या राहिलेल्या इंडिया आघाडीच्या सर्व खासदारांचा मी अत्यंत आभारी आहे. ''ते (सरकार) आमचा मोर्चा रोखू शकतात, ते बैठका घेण्यास नकार देऊ शकतात; परंतु ते देशातील जनतेची इच्छाशक्ती आणि निर्धार कदापि रोखू शकत नाहीत. नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार आणि या संपूर्ण व्यवस्थेला आम्ही जबाबदार धरून जाब विचारणारच." असं राहुल गांधी म्हणाले..Gokul Election 2026 : ...अखेर 'गोकुळ'चा तिढा सुटला! महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित, मुश्रीफांची राष्ट्रवादी ठरली वरचढ; पाहा कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळाल्या?.या आंदोलनाची सुरुवात होण्यापूर्वी विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी जनपथ रोडवरील हॉटेलमध्ये आयोजित केलेल्या स्नेहभोजनात सहभाग घेतला होता. या स्नेहभोजनादरम्यान खासदारांनी दक्षिण भारतीय शाकाहारी जेवणाचा आस्वाद घेत आंदोलनाच्या पुढील रणनीतीवर सविस्तर चर्चा केली..त्यानंतर सर्व खासदार तीन बसेसमध्ये बसून जंतर-मंतरच्या दिशेने निदर्शने करण्यासाठी निघाले. मात्र, अशोका रोडवर शांग्री-ला हॉटेलसमोरच पोलिसांनी या बसेस अडवल्या. यानंतर पोलिसांनी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि इतर नेत्यांना ताब्यात घेतलं.