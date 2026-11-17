RAHUL GANDHI GIRLFRIEND: विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे त्यांच्या बेधडक वक्तव्यांमुळे नेहमीच चर्चेत असतात. अशातच सोमवारी काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव्ह’ या आत्मचरित्राचं प्रकाशन पार पडलं. या सोहळ्याला राहुल गांधीही उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांसमोर आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल भाष्य केलं. भाषणादरम्यान त्यांनी त्यांच्या गर्लफ्रेंडचा उल्लेख करत एक खास किस्साही सांगितला..पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात भाषण करताना राहुल गांधी यांनी सुरुवातीला राजीव गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या पहिल्या भेटीचा किस्सा सांगितला. यावेळी त्यांनी पहिल्यांदाच त्यांच्या गर्लफ्रेंडचाही उल्लेख केला. राहुल गांधी म्हणाले, “माझ्या आई-वडिलांबद्दल अनेक किस्से प्रसिद्ध होते. त्यापैकी एक महत्त्वाचा किस्सा म्हणजे त्यांची भेट केंब्रिजमधील ‘व्हर्सिटी रेस्टॉरंट’मध्ये झाली होती. अनेक वर्षांनंतर मी केंब्रिजला गेलो होतो. तेव्हा मी माझ्या गर्लफ्रेंडला म्हणालो, ‘चल, आपण व्हर्सिटी रेस्टॉरंटमध्ये जाऊया.’ मला माझे आई-वडील ज्या ठिकाणी पहिल्यांदा भेटले होते, ते ठिकाण पाहायचं होतं.”.पुढे हा किस्सा सांगताना राहुल गांधी म्हणाले, “आम्ही त्या रेस्टॉरंटमध्ये पोहोचलो. तिथला पिवळ्या रंगाचा दरवाजा मला अजूनही आठवतो. तिथे एक व्यक्ती बसली होती. तिने मला विचारलं, ‘किती जण आहात?’ मी दोन जण असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी आम्हाला बसायला सांगितलं. तेव्हा मी त्यांना सांगितलं, ‘माझे आई-वडील याच रेस्टॉरंटमध्ये भेटले होते.’ त्यावर ते माझ्याकडे पाहत म्हणाले, ‘अच्छा, ते दोघे! मी त्यांना ओळखतो.’ त्यानंतर मी त्यांना विचारलं, ‘तुमच्याकडे चांगलं काय मिळतं?’ त्यांनी मला चिकन चुच्शर खाण्याचा सल्ला दिला. मी ते मागवलं. पण तुम्हाला सांगतो, हॉटेल चांगलं होतं; मात्र तिथलं जेवण अजिबात चांगलं नव्हतं.” राहुल गांधी यांनी हा किस्सा सांगताच सभागृहात एकच हशा पिकला..'आता ती माझी गर्लफ्रेंड नाही, तर फक्त फ्रेंड...'पुस्तक प्रकाशन सोहळा संपल्यानंतर राहुल गांधी बाहेर पडत असताना पत्रकारांनी त्यांना त्यांच्या गर्लफ्रेंडबद्दल प्रश्न विचारला. ‘राहुलजी, तुमची गर्लफ्रेंड आता कुठे आहे?’ असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर राहुल गांधी हसत म्हणाले, “आता ती माझी गर्लफ्रेंड नाही, तर फक्त फ्रेंड आहे.” त्यांचं हे उत्तर ऐकताच उपस्थितांमध्ये हशा पिकला. यावेळी मागून येत असलेल्या सोनिया गांधी यांनाही हसू आवरता आलं नाही. .'रामायण'च्या शेवटच्या सीनसाठी जटायूचे दोन शब्द बोलण्यासाठी अनुपम खेर यांनी घेतले २०० वेळा रीटेक; एका शब्दासाठी केला कसून सराव!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.