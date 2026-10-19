Rahul Gandhi: मतचोरीची किंमत चुकवावी लागेल; गोव्यातील सभेत राहुल गांधी यांचा घणाघात, सरकारवर काय केले आहेत आरोप?

मडगाव : ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पडद्यामागून मतचोरीचे नियोजन आखले, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यावर कार्यवाही केली आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी त्याची अंमलबजावणी केली. मोदी, शहा आणि ज्ञानेशकुमार यांची झोप उडाली असून, मतचोरीची किंमत त्यांना चुकवावी लागेल,’’ असा घणाघात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज केला. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.गोव्यातील मडगाव येथे राहुल गांधी यांची आज सभा झाली. यावेळी केलेल्या भाषणात त्यांनी मतचोरी, मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरपडताळणी (एसआयआर) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार या मुद्द्यांवरच भर दिला..गोव्यामध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीसाठी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जास्तीत जास्त जनतेपर्यंत पोहोचावे, असे आवाहन करताना राहुल गांधी म्हणाले, ‘‘तुम्ही केवळ गोव्याच्या हिताचा विचार करा. आम्ही दिल्लीमध्ये नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचा सामना करू. त्यांची तुम्ही काळजी करून नका. त्यांची अंतिम मुदत जवळ आली आहे. काँग्रेस पक्ष राज्यघटनेचा संरक्षक असून, मोदी, शहा आणि ज्ञानेशकुमार आमच्यापासून वाचू शकत नाहीत.’’.मतचोरीचा आरोप करताना ते म्हणाले, ‘‘मोदी आणि शहा यांच्या सहकाऱ्यांनी ४५पेक्षा जास्त मानहानीचे खटले दाखल केले आहेत. मात्र, यामध्ये मतचोरीमध्ये पंतप्रधानांच्या सहभागाच्या उल्लेखाचे एकही प्रकरण नाही. ते या प्रकरणात खटले दाखल करण्यास घाबरत आहेत. मध्य प्रदेश, हरियाना, कर्नाटक, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आसाममध्ये मतचोरी झाल्याचे आम्ही पुराव्यांनिशी सिद्ध केले आहे. विरोधकांची मते हटविण्यात आली आणि सत्ताधाऱ्यांसाठी पूरक मतदारांची नावे वाढविण्यात आली. अन्य राज्यांतील अनेक मतदारांची नावे अनेक जिल्ह्यांमध्ये घुसविण्यात आली आहेत. त्यामुळे गोव्यातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दक्ष राहायला हवे.’’.‘ही बहिष्काराची व्यवस्था’नवी दिल्ली : आजची शिक्षण व्यवस्था ही बहिष्काराची व्यवस्था असून लाखो युवकांना शिक्षणापासून लांब ठेवणे हा त्याचा उद्देश असल्याची टीका काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केली आहे. युवकांसोबत साधलेल्या संवादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जारी करत गांधी यांनी ही टीका केली..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...सरकारवर आरोपगौतम अदानी, मुकेश अंबानी या उद्योजकांना अनुकूल वागणूकराजकीय मदत आणि प्रसिद्धीच्या बदल्यात अब्जाधीशांना पायाभूत प्रकल्प आणि अन्य आर्थिक संधीगोव्यातील शेतकरी आणि गरिबांच्या जमिनी हिसकावून राज्याबाहेरील व्यक्तींनादेशातील सर्वाधिक बेरोजगारी गोव्यामध्ये असून, तरुण संधीच्या शोधात राज्य सोडत आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.