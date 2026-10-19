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Rahul Gandhi: मतचोरीची किंमत चुकवावी लागेल; गोव्यातील सभेत राहुल गांधी यांचा घणाघात, सरकारवर काय केले आहेत आरोप?

Goa Rally Rahul Gandhi Raises Questions Over Election Processछ राहुल गांधींचा मतचोरीचा आरोप; गोव्यातील सभेत सरकारवर निशाणा, निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न
Rahul Gandhi Speech in Goa 2026 Vote Theft Claims Target Government as Congress Leader Questions Electoral Process and Accountability

Rahul Gandhi Speech in Goa 2026 Vote Theft Claims Target Government as Congress Leader Questions Electoral Process and Accountability

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सकाळ वृत्तसेवा
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मडगाव : ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पडद्यामागून मतचोरीचे नियोजन आखले, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यावर कार्यवाही केली आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी त्याची अंमलबजावणी केली. मोदी, शहा आणि ज्ञानेशकुमार यांची झोप उडाली असून, मतचोरीची किंमत त्यांना चुकवावी लागेल,’’ असा घणाघात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज केला.

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