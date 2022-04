राहुल गांधींच्या उदासीनतेने बिघडले काम! PK गोटातून नवी माहिती

By

प्रदीर्घ चर्चेनंतर प्रशांत किशोर यांनी काँग्रेसमध्ये जाण्यास नकार दिला. यामुळे विविध चर्चा सुरू आहेत. काँग्रेसने त्यांच्या काही सूचना आणि मागण्या मान्य न केल्याने असे घडल्याचे बोलले जात आहे. दुसरीकडे काँग्रेसच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) यांना काँग्रेसमध्ये अहमद पटेल यांची भूमिका स्वत:साठी हवी होती. त्यावर हायकमांडमध्ये एकमत नव्हते. आता प्रशांत किशोर गोटातून नवीन माहिती समोर आली आहे. सादरीकरणात राहुल गांधींच्या (Rahul Gandhi) उदासीनतेमुळे हे प्रकरण बिघडल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. (Rahul Gandhi is responsible for not joining Prashant Kishor Congress)

प्रशांत किशोर यांना काँग्रेसबद्दल दोन शंका होत्या. पहिली गोष्ट म्हणजे काँग्रेस (Congress) नेतृत्वात मोठ्या बदलासाठी तयार नव्हती. पीकेंनी प्रियांका गांधींना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवावे किंवा गांधी नसलेल्या नेत्याला कमांड द्यावी, असे म्हटले होते. यावर काँग्रेसमध्ये एकमत नव्हते. याबाबत राहुल गांधींची उदासीनताही प्रशांत किशोर यांच्या मनात शंका निर्माण करण्याचे कारण ठरली. राहुल गांधी यांनी प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) यांच्या हायकमांडच्या भेटीपासून अलिप्त राहून परदेश दौऱ्यावर गेले.

पक्ष बदलासाठी तयार असल्याचे सांगत असले तरी प्रशांत किशोर यांचा राहुल गांधींवर विश्वास राहिलेला नाही. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना काँग्रेसचे (Congress) प्रवक्ते पवन खेरा म्हणाले की, आम्ही एक पक्ष आहोत आणि त्यात बदल करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत. काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या आणि नेत्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही बदल करायला नक्कीच तयार आहोत. पीके सूत्रांचे म्हणणे आहे की, त्यांना वाटते की काँग्रेस नेतृत्व त्यांच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यास तयार नाही. याशिवाय राहुल गांधीही (Rahul Gandhi) यात रस दाखवत नाहीत.

प्रशांत किशोर यांना राहुल गांधींचा पाठिंबा अपेक्षित होता

पीकेंशी (Prashant Kishor) संबंधित लोक म्हणतात की त्यांना राहुल गांधींचा पाठिंबा अपेक्षित होता. परंतु, ते अलिप्त राहिले. प्रियांका गांधी यांनी पूर्ण उत्साह दाखवला आणि प्रत्येक बैठकीला हजेरी लावली. याशिवाय सोनिया गांधी यांनीही पूर्ण रस दाखवत प्रत्येक बैठकीचे अध्यक्षपदही भूषवले. परंतु, राहुल गांधींच्या (Rahul Gandhi) टीममध्ये अजूनही काँग्रेसचाच दबदबा आहे. प्रशांत किशोर यांच्या सूचनांबाबत ते फारसे उत्साही दिसले नाहीत. त्यामुळे प्रशांत किशोरमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण झाले.