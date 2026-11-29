मतदारसंघ पुनर्रचनेवरून देशात राजकीय चर्चा सुरू असतानाच चेन्नईत झालेल्या एका महत्त्वाच्या भेटीची छायाचित्रे समोर आली आहेत. काँग्रेस नेते आणि इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी द्रमुकचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांची भेट घेतली. या भेटीत राहुल गांधी आणि स्टॅलिन यांनी एकमेकांची गळाभेट घेत हस्तांदोलन केले. दोन्ही नेत्यांमधील हा आपुलकीचा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, त्याची छायाचित्रे सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत..काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीचे अनेक प्रमुख नेते स्टॅलिन यांच्या निवासस्थानी पोहोचले होते. ही बैठक जवळपास एक तास चालली. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर, म्हणजेच लोकसभेच्या जागांच्या नव्या वाटपावर, बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे..Delimitation Bill Rahul Gandhi : डिलिमिटेशनच्या विरोधात राहुल गांधींच्या बाजूने राहणाऱ्या पक्षांची यादी आली समोर, विरोधात जाणाऱ्यां पक्षांची यादीही समोर.सध्या द्रमुक केंद्राच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देणार असल्याची चर्चा आहे.मात्र, द्रमुकने या भूमिकेचा फेरविचार करावा, अशी काँग्रेसची इच्छा आहे. लोकसंख्येच्या आधारे लोकसभेच्या जागांचे नव्याने वाटप झाले, तर दक्षिण भारतातील राज्यांच्या जागा कमी होऊ शकतात, त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांचे संसदेमधील राजकीय महत्त्व कमी होऊ शकतं, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे..स्टॅलिन आणि द्रमुककडूनही लोकसंख्येच्या आधारे जागा ठरवल्यास कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमात चांगली कामगिरी केलेल्या राज्यांवर अन्याय होऊ शकतो, अशी भूमिका यापूर्वी मांडण्यात आली आहे. तामिळनाडूसह दक्षिणेकडील राज्यांना याच मुद्द्याची चिंता आहे. त्यामुळे द्रमुकने विधेयकाला पाठिंबा देऊ नये आणि आपल्या निर्णयाचा पुन्हा विचार करावा, यासाठी काँग्रेसने प्रयत्न सुरू केले आहेत..MK Stalin Rahul Gandhi : शरद पवार यांच्यानंतर स्टॅलीन यांनीही राहुल गांधींची साथ सोडली? DMK इंडिया आघाडीच्या बैठकीला राहणार गैरहजर.दरम्यान, इंडिया आघाडीसाठी ही चर्चा महत्त्वाची मानली जात आहे. बैठकीनंतर द्रमुकने भूमिका बदलून काँग्रेससोबत विधेयकाला विरोध केला, तर केंद्र सरकारवरील दबाव वाढू शकतो. मात्र, स्टॅलिन आपल्या आधीच्या भूमिकेवर ठाम राहिले, तर आघाडीत मतभेद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या भेटीमुळे दोन्ही पक्षांमधील संवादाला किती महत्त्व आहे, हेही अधोरेखित झाले आहे. विधेयकावर विरोधकांची एकत्रित भूमिका ठरवण्याच्या दृष्टीने ही चर्चा झाल्याचे मानले जात आहे. मात्र, भेटीवरून द्रमुक आपला निर्णय बदलेल, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. एकंदरितच, या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली याबाबत अद्याप अधिकृत निवेदन आलेले नाही. त्यामुळे स्टॅलिन आणि द्रमुक पुढे कोणती भूमिका घेतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.