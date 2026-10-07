Rahul Gandhi Net Worth: राहुल गांधींकडे नेमकी संपत्ती किती? ऑफीस 'एवढ्या' कोटींचं! शेअर बाजारामध्ये मोठी गुंतवणूक

Rahul Gandhi net worth Marathi: लोकसभेत विरोधी पक्षनेते असलेल्या राहुल गांधीचं दिल्लीत आंदोलन सुरु आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी त्यांचे हे आंदोलन सुरुय. त्यातच राहुल गांधी यांच्या मालमत्तेची आणि त्यांच्या गुरुग्राममधील आलिशान कार्यालयाचीही जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे..निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या अधिकृत शपथपत्रातील आकडेवारीनुसार, राहुल गांधी यांच्याकडे एकूण २० कोटी ३९ लाख रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. मागील पाच वर्षांत त्यांची एकूण कमाई सुमारे ६ कोटी रुपये राहिली आहे. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांनी १५.८८ कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर केली होती; म्हणजेच पाच वर्षांत त्यांच्या एकूण मालमत्तेत सुमारे ५ कोटी रुपयांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे..Premium|Repo Rate वाढल्यावर संपूर्ण कर्जफेडीचा विचार करताय ? आधी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला!.राहुल गांधी यांच्या दैनंदिन पैशांचा आणि बँक खात्यांचा विचार केला, तर त्यांच्याकडे रोख स्वरूपात फारशी रक्कम नसते. निवडणूक शपथपत्रातील माहितीनुसार, त्यांच्याकडे केवळ ५५ हजार रुपयांची रोख रक्कम उपलब्ध होती. याशिवाय दिल्लीतील दोन वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये मिळून त्यांची एकूण २६.२५ लाख रुपयांची ठेव जमा आहे. राहुल गांधी आपल्या नियमित कमाईतून आणि या बँक खात्यांमधूनच रोजचे व्यक्तिगत खर्च व गरजा भागवतात..राहुल गांधी यांच्या एकूण जंगम मालमत्तेचा मोठा वाटा शेअर बाजार आणि इतर आर्थिक गुंतवणुकींमध्ये गुंतलेला आहे. त्यांच्याकडे 'यंग इंडियन' कंपनीचे १०० रुपये मूल्याचे १,९०० शेअर्स असून त्याची किंमत १.९० लाख रुपये आहे. याव्यतिरिक्त त्यांनी देशातील २५ नामांकित कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तब्बल ४.३३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. तसेच ७ वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंड्समध्ये ३.८१ कोटी रुपये आणि सुमारे १५ लाख रुपयांचे सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड्स त्यांच्या नावावर आहेत..Rahul Gandhi: ''माझ्याविरोधात 45 एफआयआर आहेत, 100 पाहिजेत...'' राहुल गांधींनी सुरु केला रस्त्यावरचा एल्गार.आर्थिक सुरक्षेचा भाग म्हणून त्यांनी पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड आणि विविध विमा योजनांमध्ये ६१.५२ लाख रुपये जमा केले आहेत, तर सुमारे ४.२० लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने त्यांच्याकडे आहेत. या सर्व गुंतवणुकी, बँक ठेवी आणि मौल्यवान वस्तू मिळून राहुल गांधी यांची एकूण जंगम संपत्ती ९.२४ कोटी रुपयांची भरते..स्थावर (अचल) मालमत्तेच्या बाबतीत राहुल गांधींकडे सुमारे ११.१५ कोटी रुपयांच्या संपत्तीची नोंद आहे. यामध्ये राजधानी दिल्लीतील मेहरौली परिसरातील सुलतानपूर गावात असलेल्या दोन शेतजमिनींचा समावेश आहे. ही शेतजमीन त्यांनी आपली बहीण प्रियांका गांधी वड्रा यांच्यासोबत संयुक्तरीत्या खरेदी केली असून यात दोघांची ५०-५० टक्के भागीदारी आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार या संपूर्ण शेतजमिनीचे मूल्यांकन सुमारे २.१० कोटी रुपये इतके आहे..विशेष म्हणजे, राहुल गांधी यांच्या नावावर कोणतेही वैयक्तिक घर किंवा स्वतःची कार नोंदणीकृत नाही; मात्र त्यांच्या नावावर एक मोठी व्यावसायिक मालमत्ता आहे. हरियाणातील गुरुग्राम येथे एका बहुमजली इमारतीमध्ये त्यांचे ५,५३८ चौरस फुटांचे व्यावसायिक कार्यालय आहे. रिअल इस्टेटच्या मूल्यांकनानुसार आणि निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, या कार्यालयाची सध्याची बाजारकिंमत तब्बल ९ कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. हे व्यावसायिक कार्यालय त्यांच्या एकूण स्थावर मालमत्तेचा सर्वात मोठा भाग ठरले आहे.