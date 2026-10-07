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Rahul Gandhi Net Worth: राहुल गांधींकडे नेमकी संपत्ती किती? ऑफीस 'एवढ्या' कोटींचं! शेअर बाजारामध्ये मोठी गुंतवणूक

Rahul Gandhi assets: निवडणूक शपथपत्रातील माहितीनुसार, त्यांच्याकडे केवळ ५५ हजार रुपयांची रोख रक्कम उपलब्ध होती. याशिवाय दिल्लीतील दोन वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये मिळून त्यांची एकूण २६.२५ लाख रुपयांची ठेव जमा आहे.
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संतोष कानडे
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Rahul Gandhi net worth Marathi: लोकसभेत विरोधी पक्षनेते असलेल्या राहुल गांधीचं दिल्लीत आंदोलन सुरु आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी त्यांचे हे आंदोलन सुरुय. त्यातच राहुल गांधी यांच्या मालमत्तेची आणि त्यांच्या गुरुग्राममधील आलिशान कार्यालयाचीही जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

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