राहुल गांधींच्या नाकातून रक्तस्त्राव! ताब्यात घेतल्यानंतर पोलिसांकडून मारहाण? काँग्रेसची अधिकृत पोस्ट

दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावर झालेल्या पोलिस कारवाईच्या निषेधार्थ काँग्रेसने मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाबाहेर जोरदार धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, इंडिया आघाडीतील अनेक खासदार आणि विविध पक्षांचे वरिष्ठ नेते सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान राहुल गांधी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर काँग्रेसने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका छायाचित्रामुळे नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे..काँग्रेसने अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावर राहुल गांधी यांचा एक फोटो पोस्ट केला. या छायाचित्रात त्यांच्या नाकाजवळ रक्त दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला असून, त्याला "The Man Who Stands For The Nation" असे कॅप्शन देण्यात आले आहे. हा फोटो समोर आल्यानंतर राहुल गांधींना ताब्यात घेताना पोलिसांकडून मारहाण झाली का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. मात्र, राहुल गांधी यांच्या नाकातून रक्त का आले किंवा त्यामागचे नेमके कारण काय, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही..पंतप्रधान मोदींच्या घराबाहेर 'हाय व्होलटेज' ड्रामा, राहुल गांधींसह विरोधी पक्षातील खासदार उपस्थित, नेमकं काय घडतंय?.यापूर्वी राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत विद्यार्थी आंदोलनावर झालेल्या पोलिस कारवाईवर तीव्र टीका केली होती. विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जबाबत सरकारने उत्तर द्यावे आणि संसदेत या विषयावर चर्चा व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. दरम्यान, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही आंदोलनस्थळी जाऊन काँग्रेसला पाठिंबा दिला आहे..Rahul Gandhi : राहुल गांधींसाठी नोबेल पुरस्काराची मागणी? काँग्रेस नेत्याच्या पोस्टनंतर चर्चांना उधाण!.दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सरकारच्या वतीने राहुल गांधींशी चर्चा झाल्याचा दावा केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने संसदेत चर्चेची तयारी दर्शवली होती. मात्र, त्यानंतर राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी पुढे केल्याचा आरोप त्यांनी केला. या संपूर्ण घडामोडीनंतर दिल्लीतील राजकीय वातावरण आणखी तापले असून, काँग्रेसने पोस्ट केलेल्या छायाचित्रामुळे नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.