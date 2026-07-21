पंतप्रधान मोदींच्या घराबाहेर 'हाय व्होलटेज' ड्रामा, राहुल गांधींसह विरोधी पक्षातील खासदार उपस्थित, नेमकं काय घडतंय?

दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावर झालेल्या पोलिस कारवाईचे पडसाद आता थेट देशाच्या राजकारणात उमटू लागले आहेत. या मुद्द्यावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाबाहेर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात प्रियंका गांधी वाड्रा, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पवन खेरा, दीपेंद्र हुड्डा, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, डी. के. शिवकुमार यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते सहभागी झाले..राहुल गांधी हे मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानापासून सुमारे सात किलोमीटर पायी चालत आंदोलनस्थळी पोहोचले. विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्ज, संसदेत या विषयावर चर्चा न होणं आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी या प्रमुख मुद्द्यांवर काँग्रेसने सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला..नरेंद्र मोदी 'लेम डक पंतप्रधान'; विद्यार्थ्यांना झालेल्या लाठीचार्जवरून राज ठाकरेंचा घणाघात....आंदोलनादरम्यान राहुल गांधी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. "विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज झाला, पण सरकार जबाबदारी स्वीकारायला तयार नाही. संसदेतही या विषयावर चर्चा टाळली जात आहे. देशाच्या तरुणांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा," अशी मागणी त्यांनी केली..प्रियंका गांधी यांनीही सरकारवर निशाणा साधत, "आम्हाला संसदेत विद्यार्थ्यांचा मुद्दा मांडायचा आहे. मात्र, विरोधकांना बोलूच दिलं जात नाही. ज्यांच्यावर लाठीचार्ज झाला, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फेकल्या गेल्या, त्या विद्यार्थ्यांचं म्हणणं सरकारने ऐकायला हवं," असं सांगितलं. त्यांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली..Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक उपोषण सोडणार की सुरूच ठेवणार? CJP आंदोलनादरम्यान मोठी घोषणा; पोस्ट लिहित भूमिका स्पष्ट.यावेळी काँग्रेसच्या नेत्यांनी राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात जाऊन जखमी विद्यार्थ्यांची भेट घेत त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. दरम्यान, पंतप्रधान निवास परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून आंदोलनामुळे परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. विद्यार्थी आंदोलनाचा मुद्दा आता संसदेपासून रस्त्यावर पोहोचल्याने येत्या काही दिवसांत हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.