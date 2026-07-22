Rahul Gandhi News: विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून राजकारण तापलं! राहुल गांधींनी सरकारला घेरलं; ठेवल्या तीन ठोस मागण्या, पण कोणत्या?

जंतर मंतर येथील कॉकरोच जनता पक्षाच्या (सीजेपी) आंदोलनाचा बुधवारी (२२ जुलै) २५ वा दिवस होता. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर सीजेपी ठाम आहे. यावर आता काँग्रेस खासदार राहुल गांधी इंदिरा भवन येथे पत्रकार परिषद घेतली. यात त्यांनी सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. तसेच त्यांनी तीन मोठ्या मागण्या केल्या आहेत. त्यांनी २० जुलै रोजी सीजेपीच्या आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जचा व्हिडिओ दाखवला आहे. .पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी म्हणाले की, सुरक्षा दलांनी विद्यार्थ्यांवर अत्याचार केले आहेत. विद्यार्थी शांततेने आंदोलन करत होते, पण त्यांचा छळ करण्यात आला. प्रश्न हा आहे की, आपल्या मुलांसोबत असे का घडत आहे? हजारो मुलांनी असे काय केले आहे की सुरक्षा दल त्यांच्यावर बंदुका रोखत आहेत? ते आपल्या मागण्या मांडत आहेत, देशाकडून त्यांना जे हवे आहे त्याची मागणी करत आहेत. शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करावी, अशी त्यांची मागणी आहे..शरद पवार पंतप्रधान मोदींना का भेटले? अखेर कारण आलं समोर; दोन पानी पत्रात नेमकं काय लिहिलंय? .ते म्हणाले की, शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणांची गरज आहे. पेपरफुटी ही एक मोठी समस्या आहे. काही लोक शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करत आहेत आणि पेपरफुटीसाठी जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा होत नाही. १० वर्षांत १५२ पेपरफुटी झाल्या, पण कोणालाही शिक्षा झाली नाही. या पेपरफुटीमुळे ७.५ कोटी मुले आणि त्यांचे कुटुंबीय प्रभावित झाले आहेत. आपल्या देशाचे शिक्षण बजेट हे एका कुटुंबाने एका परीक्षेवर खर्च केलेल्या रकमेइतके आहे. एक कुटुंब केवळ एका नीट परीक्षेसाठी १.३२ लाख कोटी रुपये खर्च करते. देशाचे शिक्षण बजेट १.३ लाख कोटी रुपये आहे, असं राहुल गांधींनी सांगितलं आहे..राहुल गांधींनी सरकारसमोर तीन मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यांची पहिली मागणी आहे की, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा. त्यांची दुसरी मागणी आहे की विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. त्यांची तिसरी मागणी आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणी आपले मौन सोडावे. पंतप्रधान मोदींसह ही संपूर्ण व्यवस्था चालवणाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांची माफी मागावी. राहुल गांधी म्हणाले की, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्णपणे रास्त आहे. शिक्षणमंत्री म्हणून ते अपयशी ठरले आहेत. .Shiv Sena MPs: उद्धव ठाकरेंच्या ६ खासदारांच्या विलयाला स्थगिती देण्यास कोर्टाचा नकार; पण नोटीस जारी, पुढील सुनावणी कधी?.राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, माझा विद्यार्थ्यांना पूर्ण पाठिंबा आहे; ते आपले भविष्य आहेत. विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडता कामा नये. सरकारने रोजगाराच्या संधी नष्ट केल्या आहेत. सरकारी नोकरीच्या जागांचे अर्ज फुटत आहेत. सरकार जबाबदार असूनही यावर काहीही करत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.