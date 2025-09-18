Rahul Gandhi Press : १४ मिनिटांत १२ मतदारांची नावे वगळणाऱ्या सूर्यकांतला राहुल गांधींनी थेट स्टेजवरच आणले...खुलासा ऐकून सगळेच अवाक्

Summaryराहुल गांधींनी पत्रकार परिषदेत मतदार याद्यांतील गैरव्यवहार व "नावं डिलीट" घोटाळ्याचा खुलासा केला.कर्नाटकमधील सूर्यकांतच्या नावावरून १४ मिनिटांत १२ मतदारांची नावे डिलीट झाल्याचे उदाहरण सादर केले.या घोटाळ्यात सॉफ्टवेअर, बाहेरील फोन नंबर आणि ओटीपीचा वापर करून काँग्रेससमर्थक मतदारांची नावे हटवल्याचा आरोप केला..राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत कर्नाटकासह देशातील काही राज्यांमधील मतचोरीबाबत मोठा खुलासा केला. ते म्हणाले हा हायड्रोजन बाॅम्ब नाही, हायड्रोजन बाॅम्ब लवकरच फोडणार आहोत आहे. निवडणुकांमध्ये कशाप्रकारे गैरव्यवहार केला जातोय हे मला देशातील युवकांना नागरिकांना दाखवून द्यायचे आहे. दलित, आदिवासी, ओबीसींची नावे मतदारयादीतून डिलिट केली जात आहेत. माझ्याकडे 100 टक्के पुरावे आहेत असे म्हणत त्यांनी कर्नाटकामधील सूर्यकांत नावाच्या व्यक्तीला स्टेजवर बोलावले. त्याने जे सांगितले ते ऐकून सगळेच अवाक् झाले. .कर्नाटकमधील सूर्यकांत नावाच्या व्यक्तीने सांगितले की, मी कधीच कोणाला मेसेज केला नाही किंवा मतसंदर्भात कोणाशी बोलणे झाले नाही तरी माझ्या नावाने १२ मतदारांची नावे डिलिट झाल्याचे समोर आले. सुरुवातीला मलाही हे माहित नव्हते पण बबिता नावाच्या तरुणीने जेव्हा तिचे नाव डिलिट झाले तेव्हा ते माझ्या मोबाईलवर नंबरचा वापर करुन झाल्याचे तिच्या लक्षात आले यानंतर तिने माझ्याशी संपर्क साधला आणि हा मला हा घोटाळा समजला. .राहुल गांधी म्हणाले की, सूर्यकांतच्या नावावर 14 मिनिटांत 12 मतदार डिलीट करण्याचे अर्ज भरले. कर्नाटक सीआयडीने या विषयी गुन्हा देखील दाखल केला. निवडणूक आयोगाकडे याबाबत माहिती मागवली जात आहे. महाराष्ट्रतील राजुरा मतदारसंघात देखील सहा हजार मतं वाढली. हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, युपीमध्ये असे घडले आहे..हायड्रोजन बॉम्ब अजून बाकी, इलेक्शन कमिशनमधूनच मिळतेय मदत; राहुल गांधी काय म्हणाले?.आणखी एक उदाहरण देताना राहुल गांधींनी सांगितले की, नागराज नावाच्या व्यक्तीचे दोन फॉर्म भरले गेले आणि हे दोन्ही फॉर्म फक्त ३६ सेंकदांत भरले गेले. फॉर्म भरण्यासाठी कोणीतरी दुसऱ्या राज्यातून फोन घेऊन आला होता आणि ते फॉर्म त्याच फोनवरून भरले गेले. त्यामुळे हे कोणी कार्यकर्त्याने नाही तर सॉफ्टवेअरने बाहेरील फोन नंबर वापरून ओटीपीद्वारे मतदार यादीतून नावे हटवण्यात आली. हीच पद्धत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात मतदार याद्यांतून नावे हटविण्यासाठी वापरली गेली, यात कॉंग्रेस समर्थनार्थ असणाऱ्या मतदारांचा समावेश आहे..FAQs१. राहुल गांधींनी काय आरोप केला? राहुल गांधींनी मतदार याद्यांतून दलित, आदिवासी, ओबीसी व काँग्रेस समर्थकांची नावे सॉफ्टवेअरच्या मदतीने हटवल्याचा आरोप केला.२. सूर्यकांतचे उदाहरण काय होते? सूर्यकांतच्या नावावरून फक्त १४ मिनिटांत १२ मतदारांची नावे डिलीट झाली, तो स्वतः यात सहभागी नव्हता.३. नागराजचा प्रकार कसा घडला? नागराजच्या नावाने फक्त ३६ सेकंदांत दोन फॉर्म भरले गेले आणि बाहेरील राज्यातील फोन वापरून ओटीपीने मतदारांची नावे हटवण्यात आली.४. कोणकोणत्या राज्यांत हा प्रकार घडल्याचे सांगितले? कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये अशा घटनांचा उल्लेख करण्यात आला.५. राहुल गांधींनी पुढे काय सांगितले? त्यांनी सांगितले की हा फक्त सुरुवात आहे, लवकरच यापेक्षा मोठा "हायड्रोजन बॉम्ब" फोडला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.