Rahul Gandhi: दुसरी पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधींनी काय सिद्ध केलं? निवडणूक आयोगाला दिलेला अल्टिमेटम नेमका काय आहे?

काँग्रेस नेते आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत मोठा बॉम्ब फोडला. खरंतर राहुल गांधींचा मुद्दा हा फक्त मतचोरीचा नव्हता तर, मतचोरीच्या आडून भाजप सरकार देशातील लोकशाहीवर आणि संविधानावर करत असलेल्या हल्ल्यावर त्यांनी भाष्य केलं. शिवाय, मतचोरीच्या मुद्द्यात थेट केंद्रीय निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याचा ठपकाही राहुल गांधींनी पत्रकारांसमोर मांडला. त्यामुळे गुरुवारच्या पत्रकार परिषदेत नेमकं काय झालं? आणि त्यातून राहुल गांधींना नेमकं काय म्हणायचंय सविस्तर समजून घेऊया..राहुल गांधींनी मतचोरीच्या मुद्द्यावरुन दुसऱ्यांदा दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली आणि थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला. यावेळी त्यांनी मतचोरीचा प्रकार हा काही कर्मचारी स्तरावर किंवा स्थानिक स्तरावर नाही तर केंद्रीय स्तरावर झाल्याचा आरोप केलाय. तरी, केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर मत चोरीला मदत केल्याचा ठपका ठेवला आहे. राहुल गांधी यांनी यावेळी पुरावे सादर तर केलेच त्याचसोबत मतदारांनादेखील पत्रकारांसमोर आणले. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील राजुराचा दाखला देत कर्नाटकात कशी मतदारांची नावं वगळली गेली हे सांगितलं..महाराष्ट्रातील राजुरा विधानसभा मतदारसंघाबाबत बोलताना, त्यांनी चंद्रपुरातील या मतदारसंघात मतचोरीचा आरोप केला. राजुरा मतदारसंघात ६८५० नावं वाढवण्यात आली. हे सगळं सांगताना राहुल गांधींचा संपूर्ण रोष हा केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांवर असल्याचं दिसून आलं. कारण, या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधींनी मतचोरीच्या मुद्द्यावर बोलताना यात निवडणूक आयुक्तांचा हात असल्याचाही गंभीर आरोप केलाय..निवडणूक आयोगाला ७ दिवसांचा अल्टिमेटमबरं हे फक्त कर्नाटकपुरतं मर्यादित त्यांनी ठेवलेलं नाही तर, मतचोरी हे जे कुणी करतंय ते उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्रात तेच करताहेत, असा आरोप राहुल गांधींचा आहे.त्यामुळे आता ज्ञानेश कुमारजी आपण आपलं काम करा आणि कर्नाटकातील सीआयडी आपल्याला पुरावे मागताहेत. तर त्यांना एका आठवड्यात पुरावे सादर करा अन्यथा संपूर्ण देशवासीयांना असं वाटेल की आपण लोकशाहीत संविधानाची हत्येत सहभागी आहात, संविधानाची रक्षा करत नाही आहात आणि वोटचोरांच्या टोळीत सहभागी आहात, असं समजतील. असा इशारा खुद्द राहुल गांधींनी थेट निवडणूक आयुक्तांना दिला आहे. तरी लवकरच हायड्रोजन बॉम्ब फोडण्याचा दुसरा इशारासुद्धा राहुल गांधींनी आजच्या पत्रकार परिषदेत केला..राहुल गांधींनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे कोणती माहिती मागवली?१. मतदारांची नावं वगळण्यासाठी अर्ज केलेल्या उपकरणांचा IP२. नावं वगळण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी देण्यात आलेल्या मोबाईल क्रमांकांचे पत्ते३. अर्ज केल्यानंतर आलेले ओटीपी नेमके कुणाला गेले याची माहितीदरम्यान ही माहिती मागताना आपण कोणत्याही प्रकारे याकडे सहजतेनं नाही पाहात, लोकसभेचा विरोधी पक्षनेता या नात्यानं संविधानाचं रक्षण करण्याच्या हेतूनं ज्ञानेश कुमार यांनी वोटचोरांना मदत करणं थांबवावं आणि कर्नाटकातील सीआयडीला मदत करावी. कारण, 'कर्नाटकात फेब्रुवारी २०२३मध्ये गुन्हा दाखल झाला. सीआयडीनं निवडणूक आयोगाकडे यासंदर्भातील माहिती मार्च २०२३ मध्ये मागितली. ऑगस्टमध्ये निवडणूक आयोगानं उत्तर दिलं, पण त्यात माहिती दिलेली नव्हती. जानेवारी २०२४ मध्ये सीआयडीनं पुन्हा निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून पूर्ण माहितीची मागणी केली. पण त्यावर उत्तर आलं नाही. सप्टेंबर २०२५ मध्ये सीआयडीनं निवडणूक आयोगाला शेवटचं पत्र लिहिलं. हे सगळं होत असताना कर्नाटक निवडणूक आयोगानं केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं आणि या माहितीची मागणी केली. अनेकदा ही मागणी केली गेली. पण त्यावर काहीही उत्तर देण्यात आलं नाही. त्यामुळे हा स्पष्ट पुरावा आहे की जे लोक हे करत आहेत, त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार वाचवत आहेत", असा थेट आरोप राहुल गांधींनी केला..तरी, आता राहुल गांधींनी ७ दिवसांचा अल्टिमेटम देत ज्ञानेश कुमारांवर ताशेरे ओढलेत. यावेळी राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील आलंद मतदारसंघातल्या मतचोरीवर बोलताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांना धारेवर धरलंय.दलित, ओबीसी आणि अल्पसंख्यांक मतदारांची नावं मतदार यादीतून जाणूवपूर्वक वगळली जात आहेत.', असा गंभीर आरोप देखील राहुल गांधी यांनी केला आहे..त्यामुळे आता राहुल गांधींच्या मागणीनुसार, केंद्रीय निवडणूक आयोग ७ दिवसांच्या आत कर्नाटकातील सीआयडीला पुरावे देतं का? हे पाहावं लागेल. शिवाय, राहुल गांधींच्या आरोपांनुसार खरंच आपली लोकशाही धोक्यात आलीय का? हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..