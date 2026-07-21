Rahul Gandhi Protest: राहुल गांधींना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात; चर्चेत काय घडलं? सरकारकडून आंदोलकांवर शब्द फिरवल्याचा आरोप

CJP NEET Protest Delhi: जंतरमंतर मैदानावर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याच्या निषेधार्थ, काँग्रेसची संपूर्ण फौज अचानक रस्त्यावर उतरली होती. स्वतः राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थासमोर आंदोलन सुरु केलं होतं. मोदींच्या राजीनाम्याची मागणी काँग्रेसने उचलून धरली होती. मात्र आता (मंगळवारी सायंकाळी) राहुल गांधींसह प्रियांका गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे..विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या या आंदोलनात विरोधी पक्षांची अभूतपूर्व एकजूट पाहायला मिळाली. काँग्रेस नेते पंतप्रधान आवसाबाहेर ठिय्या धरून बसलेले असतानाच, समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही आंदोलनस्थळी धाव घेत काँग्रेस नेत्यांसोबत रस्त्यावर बसून आपला पाठिंबा दर्शवला होता..''माझ्या संमतीशिवाय तिने मला किस केलं'', 'त्या' प्रकरणात प्रशिक्षणार्थी IPS अधिकाऱ्याचे सहकारी महिलेवर गंभीर आरोप, जीव देण्याचाही प्रयत्न....या राजकीय कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने गृहसचिव गोविंद मोहन आणि केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांना राहुल गांधींशी चर्चा करण्यासाठी पाठवले होते. डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, राहुल गांधी यांनी सुरुवातीला अट ठेवली होती की, जर सरकार संसदेत 'नीट' परीक्षा गैरव्यवहार आणि आंदोलनावर चर्चा करण्यास तयार असेल, तर ते आंदोलन मागे घेतील.मंत्री जितेंद्र सिंह पुढे म्हणाले, सरकारने राहुल गांधींची ही मागणी मान्य करून संसदेत चर्चेचे आश्वासन दिले. मात्र, आश्वासन मिळताच राहुल गांधी आपल्या शब्दावरून फिरले आणि त्यांनी थेट पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची नवी अट जोडली. हा प्रकार लोकशाही मर्यादांच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे..Pune Crime : नवले पूल परिसरातील लॉजवर पोलिसांचे छापे; नऊ तरुणींची सुटका, लॉज व्यवस्थापकासह दोघांना अटक.दरम्यान, राहुल गांधी यांची भेट घेतल्यानंतर परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी तातडीने गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या उभय नेत्यांमध्ये एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. त्या बैठकीत आंदोलन मागे घेण्यासंदर्भात चर्चा झाली होती. मात्र नवीन मागणी आल्याने आंदोलकांवर पोलिस कारवाई करण्यात आली. मात्र इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी ही लढाई सुरुच असल्याचं स्पष्ट केलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.