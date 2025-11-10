देश

Rahul Gandhi : नियम म्हणजे नियम! बैठकीला दोन मिनिटं उशीर झाला, काँग्रेसनं राहुल गांधींना दिली शिक्षा....

Rahul Gandhi Punished for Being Late : मध्यप्रदेशच्या पचमढी येथे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचं शिबीर आयोजित करण्यात आलं आहे. ११ नोव्हेंबरपर्यंत हे शिबीर चालणार आहे. या शिबिरात राहुल गांधी उशीराने पोहोचले. त्यामुळे त्यांना शिक्षा देण्यात आली.
Rahul Gandhi

Rahul Gandhi Punished for Being Late

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Rahul Gandhi: प्रशिक्षण शिबिरात पोहोचण्यात दोन मिनिटं उशीर झाल्याने काँग्रेसने राहुल गांधी यांना शिक्षा दिली आहे. यावेळी त्यांना १० पुशअप काढण्यास सांगण्यात आलं. नियम सर्वांसाठी सारखा असल्याचंही यावेळी काँग्रेसच्या नेत्यानं म्हटलं. दरम्यान, राहुल गांधींचा पुशअप काढण्याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे.

Congress
Rahul Gandhi
viral
Video
viral video

