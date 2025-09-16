Rahul Gandhi Video : ''भारतात तुम्ही मला सुरक्षा देऊ शकत नाही का?'', राहुल गांधींची पोलिसांबरोबर बाचाबाची, नेमकं काय घडलं? पाहा VIDEO

Rahul Gandhi argues with police during his Punjab flood relief visit in Gurdaspur : ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस पंजाबमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे राज्यात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे येथील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झालं होतं. या भागाचा दौरा करण्यासाठी सोमवारी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी पंजाबच्या गुरुदारपूरमध्ये पोहोचले होते. मात्र, यावेळी त्यांची पोलिसांबरोबर बाचाबाची झाली. त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. यावर अनेकांनी प्रतिक्रियाही दिली आहे. .पुरग्रस्त भागाचा दौरा करण्यासाठी राहुल गांधी सोमवारी गुरुदासपूरमध्ये दाखल झाले. यावेळी ते दीनानगरजवळील मकोडा पटन येथे पोहोचले. तिथून ते रावी नदीच्या दुसऱ्या किनाऱ्यावरील पुरग्रस्त गावांना भेटण्यासाठी निघाले. मात्र, ही गावं पाकिस्तान सीमेलगत असल्याने पोलिसांनी त्यांना या गावात जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. यावरून राहुल गांधी चांगलेच संतापले. तसेच त्यांनी नाराजीही व्यक्त केली..Naxalites Support Rahul Gandhi : राहुल गांधींच्या 'वोटचोरी'च्या आरोपांना नक्षलवाद्यांचाही पाठिंबा...११ पानी पत्रक जारी करत दिलं समर्थन!.राहुल गांधी ज्यावेळी पुरग्रस्त गावांना भेटण्यासाठी निघाले, तेव्हा पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. ''इथून पुढे जाणं सुरक्षित नाही. कारण या गावांना लागून पाकिस्तानची सीमा आहे. तसेच तेथील सीमेची फेंसिंग तुटली आहे. त्यामुळे पुढे जाणं सुरक्षित नाही, असं पोलीस अधिक्षकांनी त्यांना सांगितलं. त्यावर "हिंदुस्तानच्या भूमीवर तुम्ही मला संरक्षण देऊ शकत नाही?" असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला. "मी भारतीय सीमेत आहे, मग मला का संरक्षण देऊ शकत नाही? मला का रोखले जात आहे?" असं त्यांनी म्हटलं..अशातच राहुल गांधींनी आक्षेप घेतल्यानंतर ''हा भाग थोडा वेगळा आहे'', असं पोलिसांनी सांगितलं. मात्र, "हा भाग भारतात येत नाही का? हा भाग वेगळा का आहे?" असे प्रश्न राहुल गांधी यांनी पोलिसांना विचारले. पण त्यानंतरही पोलीस त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यामुळे राहुल गांधी यांना त्या गावांना भेट न देताच माघारी परतावं लागलं..Rahul Gandhi : राहुल यांच्या आरोपांची चौकशी व्हावी; माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांची अपेक्षा.दरम्यान, ऑगस्टच्या अखेरीस पंजाबमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे राज्यात पुरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. याचा फटका १४०० हून अधिक गावांना बसला होता. गुरदासपूर, अमृतसर, फिरोजपूर, कपूरथळा या जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात नुकसानही झालं होतं. या पावसामुळे जवळपास ३.५ लाख लोक प्रभावित झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.