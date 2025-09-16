देश

Rahul Gandhi Video : ''भारतात तुम्ही मला सुरक्षा देऊ शकत नाही का?'', राहुल गांधींची पोलिसांबरोबर बाचाबाची, नेमकं काय घडलं? पाहा VIDEO

Rahul Gandhi Viral video from Gurdaspur sparks debate : सोमवारी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी पंजाबच्या गुरुदारपूरमध्ये पोहोचले होते. मात्र, यावेळी त्यांची पोलिसांबरोबर बाचाबाची झाली. त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे.
Rahul Gandhi argues with police during his Punjab flood relief visit in Gurdaspur : ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस पंजाबमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे राज्यात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे येथील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झालं होतं. या भागाचा दौरा करण्यासाठी सोमवारी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी पंजाबच्या गुरुदारपूरमध्ये पोहोचले होते. मात्र, यावेळी त्यांची पोलिसांबरोबर बाचाबाची झाली. त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. यावर अनेकांनी प्रतिक्रियाही दिली आहे.

