देश

Rahul Gandhi: विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराचा आदेश कोणी दिला? गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्राद्वारे राहुल गांधी यांची विचारणा

Rahul Gandhi Writes to Amit Shah on Student Protest Crackdown: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराचा आदेश कोणी दिला, याची विचारणा केली. आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईवर त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
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सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: ‘‘विद्यार्थ्यांवर २० जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनावेळी लाठीमार करण्याचा आदेश कोणी दिला होता?’’ अशी विचारणा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्राद्वारे केली आहे. ‘‘विद्यार्थ्यांवर लाठीहल्ला करणे, अश्रुधुराच्या कांड्या फोडणे आणि पॅलेट गनच्या वापराला कोणी परवानगी दिली, हे स्पष्ट झाले पाहिजे, तसेच या प्रश्नांच्या अनुषंगाने सरकारची जबाबदारी निश्चित व्हावयास हवी,’’ असे गांधी यांनी म्हटले आहे.

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