Rahul Gandhi: विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराचा आदेश कोणी दिला? गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्राद्वारे राहुल गांधी यांची विचारणा

नवी दिल्ली: ‘‘विद्यार्थ्यांवर २० जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनावेळी लाठीमार करण्याचा आदेश कोणी दिला होता?’’ अशी विचारणा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्राद्वारे केली आहे. ‘‘विद्यार्थ्यांवर लाठीहल्ला करणे, अश्रुधुराच्या कांड्या फोडणे आणि पॅलेट गनच्या वापराला कोणी परवानगी दिली, हे स्पष्ट झाले पाहिजे, तसेच या प्रश्नांच्या अनुषंगाने सरकारची जबाबदारी निश्चित व्हावयास हवी,’’ असे गांधी यांनी म्हटले आहे. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.‘‘शांततेने आंदोलन करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांवर चुकीच्या पद्धतीने बळाचा वापर करण्यात आला. विद्यार्थी एक निष्पक्ष आणि उत्तरदायित्व असलेल्या शिक्षण व्यवस्थेची मागणी करत होते. मात्र त्यांचे म्हणणे ऐकण्याऐवजी सुरक्षा रक्षकांनी विद्यार्थ्यांविरोधात बळाचा वापर केला. .विद्यार्थ्यांविरोधात घातक शस्त्रे वापरण्यात आली तसेच अश्रुधुराचा उपयोग करण्यात आला. महिला आंदोलकांना मारहाण करण्यात आली तसेच त्यांच्या खाजगी अवयवांना लक्ष्य करण्यात आले’’ असे गंभीर आरोप राहुल यांनी केले आहेत..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.‘पोलिस की स्वयंसेवक?’साध्या कपड्यातील पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण केली. हे लोक पोलिस होते की स्वयंसेवक? असा सवाल राहुल गांधी यांनी पत्रात केला आहे. साध्या कपड्यातील पोलिस कोणाच्या आदेशावरून घटनास्थळी ठेवण्यात आले होते, हे स्पष्ट झाले पाहिजे, असे राहुल म्हणाले. ‘‘शांततापूर्ण आंदोलन हा कोणत्याही लोकशाहीचा महत्त्वाचा घटक असतो. आंदोलनकर्त्यांना सुरक्षा देणे व चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्नावर मार्ग काढणे ही सरकारची जबाबदारी असते. विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबला जाऊ शकत नाही,’’ असे राहुल यांनी पत्रात म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.