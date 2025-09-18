Rahul Gandhi : महाराष्ट्रातल्या राजुरा मतदारसंघात व्होटचोरी करून निवडून आला भाजप आमदार? राहुल गांधींनी आकडेवारीच मांडली

Summaryराहुल गांधींनी पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र आणि हरियाणात मतचोरी झाल्याचे पुरावे सादर केले.राजुरा मतदारसंघात हजारो नावे वगळली व नवीन ६,८५० नावे वाढविल्याचा दावा त्यांनी केला.भाजप आमदार देवराव भोंगले यांनी काँग्रेसच्या सुभाष धोटे यांचा ३०५४ मतांनी पराभव करून राजुरा जागा जिंकली..Rajura Vote Rigging: राहुल गांधी यांनी हायड्रोजन बॉम्ब फोडण्याआधीच पत्रकार परिषदते मतचोरी झाल्याचे पुरावे सादर केले. निवडणूक आयोगाने कर्नाटक, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारे मते वगळल्याचा दावा त्यांनी केला. महाराष्ट्रातील राजुरा मतदारसंघात हजारो नावे वगळण्यात आली असून नवीन ६८५० मतदारांची नावे वाढविण्यात आल्याचा पुरावाच सादर केला. यामुळे राजकीय वर्तुळात एकच चर्चा सुरु झाली आहे. .राजुरा हा चंद्रपूर मधील विधानसभा मतदारसंघ आहे. २०२४ विधासभा निवडणुकीत हा मतदारसंघ भाजप ने जिंकला.भाजपचे देवराव विठोबा भोंगले यांनी कॉंग्रेसच्या सुभाष रामचंद्रराव धोटे यांचा ३०५४ मतांच्या फरकाने पराभव करून जागा जिंकली आहे. राहुल गांधींनी पत्रकारपरिषदेत या मतदारसंघातील वाढलेल्या मतांची आकडेवारीच पत्रकार परिषदेत मांडली .राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील मतचोरी प्रकरणी कॉंग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी नुकतीच पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यावेळी ते म्हणाले की याप्रकरणी एफआयआरही दाखल करण्यात आला आहे पण ११ महिने उलटूनही यावर कोणतीच कारवाई होत नाही. या मतचोरी प्रकरणी पुढील एका महिन्यात कारवाई झाली नाही तर काँग्रेस पक्ष न्यायालयात जाणार आहे. .Rahul Gandhi: अखेर पडला राहूल गांधींचा हायड्रोजन बॉम्ब! मोबाईलवर OTP आले आणि काँग्रेसचे मतदार डिलीट झाले, कशी झाली वोट चोरी.राजुरा मतदारसंघात लोकसभा ते विधानसभा निवडणुकीच्या ५ महिन्यांच्या कालावधीत ५५ हजार मतदारांची वाढ झाल्याचा आरोप लोंढे यांनी केला होता. १ ऑक्टोबर २०२४ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान ११ हजार ६६७ ऑनलाईन बोगस मतदारांची नोंदणी करण्यात आली होती.काँग्रेसचे उमेदवार सुभाष धोटे यांनी यासंदर्भात रितसर तक्रार दाखल केल्यानंतर ६८५३ मते डिलिट करण्यात आली होती. दरम्यान आज राहुल गांधी यांनी पुन्हा राजुराचा उल्लेख केल्याने निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..FAQsप्र.१: राहुल गांधींनी काय आरोप केले? ➡️ त्यांनी महाराष्ट्र, हरियाणा आणि इतर राज्यांत मतचोरी व मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप केला.प्र.२: राजुरा मतदारसंघात काय घडले? ➡️ हजारो नावे मतदार याद्यांमधून वगळली गेली व ६,८५० नवीन नावे वाढविल्याचे पुरावे राहुल गांधींनी दिले.प्र.३: राजुरा निवडणुकीत कोण जिंकले? ➡️ भाजपचे देवराव विठोबा भोंगले यांनी काँग्रेस उमेदवार सुभाष धोटे यांचा ३०५४ मतांनी पराभव करून विजय मिळवला.प्र.४: राहुल गांधींनी कर्नाटकाशी संबंधित काय सांगितले? ➡️ त्यांनी सांगितले की एका मतदारसंघात ६,०१८ मते वगळण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि ते प्रकरण उघडकीस आले.प्र.५: राहुल गांधींनुसार मतचोरीचा परिणाम काय आहे? ➡️ त्यांच्या मते अनेक राज्यांत लोकशाही प्रक्रियेत फेरफार होऊन निवडणुकीचे निकाल प्रभावित झाले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.