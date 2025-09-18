ज्ञानेश कुमार मतचोरांचं संरक्षण करतायत, मी पुराव्याशिवाय बोलत नाहीय : राहुल गांधी

Rahul Gandhi: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगावर गंभीर असे आरोप केले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मत चोरी करणाऱ्यांचं संरक्षण करतायत. मी हे पुराव्यासह बोलतोय असंही राहुल गांधी म्हणाले. आज मतचोरीबाबत हायड्रोजन बॉम्ब फुटणार असल्याचा दावा करत राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. धक्कादायक खुलासे करण्याआधी राहुल गांधी यांनी अनेक गंभीर आरोप केलेत. यावेळी त्यांनी प्रेझेंटेशन करताना काही आकडेवारीही जाहीर केली. यात एकाच मतदाराकडून १२ पेक्षा जास्त मतदार डिलिट केल्याचा दावा त्यांनी केला. तर पहाटेच्या वेळीही मतदार डिलिट करण्यात आल्याचं राहुल गांधी यांनी म्हटलं. डिलिट केलेल्यांमध्ये काँग्रेसच्या मतदारांचाच समावेश असल्याचं राहुल गांधी म्हणाले..ज्ञानेश कुमार यांच्यावर थेट आरोप करताना राहुल गांधी म्हणाले की, मी स्टेजवर पुराव्याशिवाय येणार नाही. कर्नाटक सीआयडीने केस चालु केली की डिलिट करणारे मतदार कोण आहेत, फोन कुणाचे आहेत, आयपी अॅड्रेस याचा शोध घेतला. कर्नाटक सीआयडीने निवडणूक आयोगाकडे माहिती मागितली. फोन नंबर, फोन नंबर मालकांची माहिती मागितील. काहीच उत्तर दिली नाही. कर्नाटक सीआयडीने १८ पत्रं निवडणूक आयुक्तांना पाठवली. पण एकही उत्तर मिळालं नाही..Rahul Gandhi : महाराष्ट्रातल्या राजुरा मतदारसंघात व्होटचोरी करून निवडून आला भाजप आमदार? राहुल गांधींनी आकडेवारीच मांडली.फेब्रुवारी २०२३ मध्ये तपास सुरू झाला. मार्च २०२३ला माहिती मागितली. ऑगस्ट २०२३ मध्ये अर्धवट माहिती दिली. ज्याची गरज नव्हती ते डिटेल्स दिले. १८ वेळा आठवण करून देणारं पत्र दिलंय. तुम्हाला सीआयडीने एकदा पत्र दिलं आणि तुम्ही गेला नाहीत तर काय होईल तु्म्हालाही माहितयी. पण इथं १८ वेळा उत्तर दिलं नाही.कर्नाटक निवडणूक आयोगाने माहिती मागितली तरी दिली नाही. शेवटचं पत्र सप्टेंबरमध्ये काही दिवसांपूर्वी पाठवलं. त्यांनी काहीच उत्तर दिलं नाही. ज्ञानेश कुमार हे मतचोरांचे संरक्षण करतायत असं राहुल गांधी म्हणाले..केंद्रीय पद्धतीने, कॉल सेंटर आणि सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं वेगवेगळ्या ठिकाणची मतं डिलिट करतायत ते कोण आहेत. हे ज्ञानेश कुमार यांना माहितीय. आलंदमध्येच नाही तर इतर ठिकाणीही असे प्रकार होतायत. महाराष्ट्रात रजौरामध्ये ६ हजार ८५० मतदार वाढवले. आताही महाराष्ट्रातली नावं वाचली तर दिसेल की काहीही नावं दिसतायत. हे जे कोण काम करतायत ते युपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटकात करतायत असा दावाही राहुल गांधी यांनी केला..राहुल गांधी म्हणाले की, आमची मागणी एकच आहे की ज्ञानेश कुमारची तुम्ही शपथेनुसार काम करा. तुमच्याकडे पुरावे मागितले जात आहेत. ते कर्नाटक सीआयडीला एक आठवड्याच्या आत माहिती द्या. अन्यथा तुम्ही भारताच्या संविधानाची हत्या करताय आणि मत चोरांची मदत करताय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.