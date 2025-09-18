हायड्रोजन बॉम्ब अजून बाकी, इलेक्शन कमिशनमधूनच मिळतेय मदत; राहुल गांधी काय म्हणाले?

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा मत चोरीच्या मुद्द्यावरून सरकारवर घणाघाती टीका केलीय. निवडणूक आयोगावरही राहुल गांधी यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. मी हायड्रोजन बॉम्ब फोडणार असल्याचं याआधी राहुल गांधी म्हणाले होते. यावेळी पत्रकार परिषदेवेळी राहुल गांधी यांनी हा हायड्रोजन बॉम्ब नाहीय, हायड्रोजन बॉम्ब अजून बाकी असल्याचं म्हटलंय. तसंच मला आता निवडणूक आयोगातूनही लोक भेटतायत आणि ते माहिती देत असल्याचाही दावा त्यांनी केला. .राहुल गांधी म्हणाले की, माझं काम विरोधी पक्षनेत्याचं आहे, सरकारवर दबाव टाकण्याचं काम आहे. लोकशाहीला वाचवण्याचं काम माझं एकट्याचं नाही, देशातील सगळ्या जनतेचं ते काम आहे पण मी ते काम करतोय. मला वाटतं की देशभक्त म्हणून माझं कर्तव्य आहे की खरं काय ते देशासमोर आणायचं. देशाच्या संस्थांना जे करायचंय ते करायला हवं. ते त्यांच्या पद्धतीनं करतायत. इतकंच नाही मला आश्चर्याचा धक्का बसला की निवडणूक आयोगातील काही लोक माझ्याकडे आले. त्यांच्याकडून मदत मिळतेय..ज्ञानेश कुमार मतचोरांचं संरक्षण करतायत, मी पुराव्याशिवाय बोलत नाहीय : राहुल गांधी.गेल्या १०-१५ वर्षांपासून सुरू आहे. देशाची जी लोकशाही व्यवस्था आहे ती हायजॅक झालीय. लोकशाही भारताच्या लोकांकडूनच वाचवली जाऊ शकते. ज्यादिवशी लोकांना जाणीव होईल की तुमचं संविधान चोरी झालंय त्या दिवशी काम होईल. संविधान जनतेचा संरक्षक आहे आणि मी संविधानाचं संरक्षण करतोय. देशातील संस्था करत नाहीयेत. निवडणूक आयोगाच्या आतून आम्हाला मदत मिळायला सुरु झाली. स्पष्ट सांगतो की निवडणूक आयोगाच्या आतूनच आता माहिती येतेय आणि हे थांबणार नाही. आतल्या लोकांनाही वाटतंय की हे चुकीचं आहे. मतचोरी झालीय हे जनतेला समजलं तर त्यांचीही ताकद या कामात मिळेल असा विश्वास राहुल गांधी यांनी व्यक्त केला..हायड्रोजन बॉम्ब कधी फोडणार असं विचारलं असता राहूल गांधी म्हणाले की, हायड्रोजन बॉम्बमध्ये ब्लॅक अँड व्हाइट आहे. मी पाया उभा करतोय आणि स्टेजवर पुराव्याशिवाय येत नाहीय. हा हायड्रोजन बॉम्ब नाहीय. हायड्रोजन बॉम्बची तयारी सुरू आहे. अजून हायड्रोजन बॉम्ब बाकी असल्याचं सांगत राहुल गांधी यांनी इशारा दिला..Rahul Gandhi : महाराष्ट्रातल्या राजुरा मतदारसंघात व्होटचोरी करून निवडून आला भाजप आमदार? राहुल गांधींनी आकडेवारीच मांडली.मतदार डिलिट करण्याच्या प्रक्रियेवर बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, आम्हाला प्रश्न होता की निवडणूक आयोगही झोपलंय का? पण पहाटे चार वाजता मतदार डिलिट करण्याची प्रोसेस होते म्हणजे कुणीच झोपलं नाहीय. सगळे जागे आहेत. मतदार यादीतले मतदार डिलिट होण्याच्या प्रक्रियेत जो कुणी मतदार डिलिट करतोय त्याचा यादीतला सिरीयल नंबर हा एकच आहे. पाचव्या नंबरचा, सातव्या नंबरचा असा कुणी नाही. सॉफ्टवेअरमधून हे केलं जातंय. याचा प्रयोग करून डिलिट केलं जातं. काँग्रेसवर आलंदमध्ये टार्गेट केलं. २०१८च्या निवडणुकीत दहा पैकी ८ बूथ काँग्रेस जिंकली. याच आठ पैकी ६ हजार लोक डिलिट केले असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.