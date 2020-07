मोदी सरकारच्या चुकांमुळे चीनला बळ मिळालं; राहुल गांधींनी डागली तोफ

नवी दिल्ली: काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि विद्यमान खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी पुन्हा एकदा चीनच्या मुद्यावरुन मोदी सरकारवर (Modi Government) निशाणा साधलाय. पत (Modi's Economic Policy) आणि परराष्ट्र धोरणावरुन (Modi's Foreign Policy) त्यांनी एका व्हिडिओच्या माध्यमातून मोदी सरकारवर तोफ डागली आहे. भारत-चीन वादाच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींनी एक ट्विट केले आहे. या ट्विटमध्ये व्हिडिओच्या माध्यमातून आपले मत व्यक्त केले आहे. चीनने नेमकी हीच वेळ का निवडली? असा प्रश्न उपस्थितीत करत राहुल गांधींनी सरकारच्या अपयशाचा पाढा वाचून दाखवण्याचा प्रयत्न व्हिडिओच्या माध्यमातून केलाय. मोदी सरकारवर तोफ डागताना राहुल गांधींनी म्हटलंय की, सध्याच्या घडीला अशी कोणती परिस्थिती निर्माण झालीय ज्यामुळे चीनने भारताविरोधात आक्रमक होण्याचे धाडस दाखवले? असा प्रश्न राहुल गांधींनी या व्हिडिओच्या माध्यमातून उपस्थितीत केलाय.

भारत आणि चीन देशांमधील निवळत असलेला तणाव पुन्हा वाढला

