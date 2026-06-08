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Rahul Gandhi: मोदींना वाटते, युवकांनी भजी तळावीत: राहुल गांधी, सीबीएसई घोटाळा प्रकरण तापले

Youth involvement in exposing CBSE examination system issues: सीबीएसई-सीओईएमपीटी घोटाळा उघड करणाऱ्या १८ वर्षीय सार्थकच्या धैर्याला राहुल गांधींचा सलाम; युवकांच्या संघर्षातून केंद्र सरकारवर टीकेचा भडीमार
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सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : ‘‘अवघ्या १८ वर्षांचा युवक सीबीआयपेक्षा हुशार निघाला. युवकांचा हा विजय खऱ्या अर्थाने सरकारचा पराभव असल्याचे सांगत युवकांनी भजी तळावीत, रील बनवत राहावे, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इच्छा आहे,’’ अशी टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केली.

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