Rahul Gandhi: मोदींना वाटते, युवकांनी भजी तळावीत: राहुल गांधी, सीबीएसई घोटाळा प्रकरण तापले

नवी दिल्ली : ‘‘अवघ्या १८ वर्षांचा युवक सीबीआयपेक्षा हुशार निघाला. युवकांचा हा विजय खऱ्या अर्थाने सरकारचा पराभव असल्याचे सांगत युवकांनी भजी तळावीत, रील बनवत राहावे, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इच्छा आहे,’’ अशी टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केली..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.झारखंडचा सार्थक सिद्धांतने सीबीएसई व ऑनस्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणालीचे काम करणाऱ्या ‘सीओईएमपीटी’ कंपनी यांच्यातील कथित हितसंबंध चव्हाट्यावर आणला होता. राहुल गांधी यांनी सार्थक सिद्धांत आणि त्याचा सहकारी निसर्ग अधिकारी यांची भेट घेतल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरून शेअर केला आहे. .सार्थकने याच वर्षी बारावीची परीक्षा दिली होती. कमी गुण मिळाल्यानंतर त्याने पुनर्मूल्यांकनासाठी आपली स्कॅन उत्तरपत्रिका मागवली होती. चुकीचे गुण मिळाल्यानंतर त्याने ही उत्तरपत्रिका सोशल मीडियावर टाकली होती. त्यानंतर सीबीएसईने कामात सुधारणा करावी, यासाठी सार्थकने पाचशे पानांचे एक सादरीकरण संसदेच्या शिक्षणविषयक समितीला दिले होते. .ओएसएम बाबतच्या कामाचे तीन वेळा टेंडर बदलले गेले, नियम बदलले गेले. शेवटी सीओईएमपीटी कंपनीलाच काम देण्यात आले. गडबड झाल्याचे स्पष्ट होऊनही तपास करण्यात आला नाही. नियम अनेकदा बदलण्यात आले, असे सार्थक याने राहुल यांना भेटीदरम्यान सांगितले..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.‘‘सार्थक हा अठरा वर्षांचा आहे, पण विचार, साहस आणि तत्त्वांमध्ये कुठेही कमी नाही. तो व त्याचा जोडीदार निसर्ग यांनी जे काम करून दाखवले ते मोठी प्रसारमाध्यमे आणि शोधपत्रकार करू शकले नाहीत. सीबीएसई आणि सीओईएमपीटी यांच्यातील गौडबंगाल या दोघांनी देशासमोर आणले,’’ असे गांधी यांनी म्हटले आहे. या वादानंतर सीबीएसईने दोन अधिकाऱ्यांची बदली केली तथापि याची जबाबदारी घेत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.