PM मोदींना काही कळत नाही हे सांगण्याची भाजपत कोणाची हिंमत नाही- राहुल गांधी

नवी दिल्ली- काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांबरोबरील चर्चेदरम्यानचा एक व्हिडिओ राहुल गांधी यांनी शेअर करत आमच्या पंतप्रधानांना काही समजत नाही, असे म्हटले आहे. 'खरा धोका हा नाही की, आमच्या पंतप्रधानांना काही समजत नाही. धोका हा आहे की त्यांच्याजवळ असणाऱ्यांपैकी एकाचीही हे सांगण्याची हिंमत नाही,' असा टोला त्यांनी आपल्या टि्वटमधून लगावला आहे.

या व्हिडिओत मोदी हे पवन ऊर्जेबाबत बोलत आहेत. पवनचक्कीच्या माध्यमातून हवेतून पाणी काढता येते, असे पंतप्रधान मोदी यांनी डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांना सांगितले. राहुल गांधी यांच्या या टि्वटनंतर केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी राहुल यांच्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी तर या विषयाशी निगडीत संशोधनाच्या बातम्याच टि्वट करत राहुल गांधी यांनी एकदा हे वाचावे, असा सल्ला दिला.

The real danger to India isn’t that our PM doesn’t understand.

It’s the fact that nobody around him has the guts to tell him. pic.twitter.com/ppUeBeGwpk

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 9, 2020