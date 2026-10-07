Rahul Gandhi : ‘एकाही देशद्रोह्याला सोडणार नाही’, राहुल गांधी यांच्या टार्गेटवर कोण? सोशल मीडिया पोस्टने खळबळ

Rahul Gandhi latest statement : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी तसेच मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्तपासणीची (SIR) प्रक्रिया रद्द करण्याच्या मागणीसाठी काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी बुधवारी नवी दिल्लीत आंदोलन केले. संसद भवनापासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे निघालेला मोर्चा पोलिसांनी रोखल्यानंतर आकाशवाणी भवन परिसरात नेत्यांनी ठिय्या दिला. सुमारे आठ ते नऊ तास चाललेल्या आंदोलनानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक नेते आणि समर्थकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले..या कारवाईत जवळपास ५० खासदार आणि सुमारे २५० जणांना ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांना सुमारे दोन तासांनंतर किंग्सवे कॅम्प येथून सोडण्यात आले.सुटकेनंतर राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. ‘लोकशाहीच्या देशद्रोह्यांना वाचवण्यासाठी लोकशाहीचे उरलेसुरले अवशेषही चिखलात ओढले गेले आहेत. याचा हिशोब चुकता केला जाईल. एकाही देशद्रोहीला सोडलं जाणार नाही,’ असे त्यांनी म्हटले..मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवावे आणि मतदार याद्यांची सुरू असलेली SIR प्रक्रिया रद्द करावी, अशी विरोधकांची मागणी आहे. या मागण्यांसाठी इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी संसद भवनापासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे मोर्चा काढला होता. पोलिसांनी मोर्चा अडवल्यानंतर आकाशवाणी भवन परिसरात आंदोलन करण्यात आले..Rahul Gandhi MPSC Students Protest : एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला राहुल गांधींचा पाठिंबा; म्हणाले, ‘आश्वासने नकोत, ठोस कारवाई हवी’.भाजपकडून टीकाभाजपचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी काँग्रेसच्या आंदोलनावर टीका केली. कोणत्याही पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे भेटीसाठी वेळ मागितली नसल्याचा दावा करत, विरोधकांकडे आता बोलण्यासारखे काहीही उरलेले नाही. त्यांचा खोटेपणा पुन्हा एकदा उघड झाला आहे, असे त्यांनी म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.