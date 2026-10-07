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Rahul Gandhi : ‘एकाही देशद्रोह्याला सोडणार नाही’, राहुल गांधी यांच्या टार्गेटवर कोण? सोशल मीडिया पोस्टने खळबळ

Rahul Gandhi viral post : राहुल गांधी यांनी ‘एकाही देशद्रोह्याला सोडणार नाही’ अशी पोस्ट केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. राहुल गांधींच्या निशाण्यावर नेमके कोण?
Rahul Gandhi viral post

Rahul Gandhi viral post

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Rahul Gandhi latest statement : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी तसेच मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्तपासणीची (SIR) प्रक्रिया रद्द करण्याच्या मागणीसाठी काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी बुधवारी नवी दिल्लीत आंदोलन केले. संसद भवनापासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे निघालेला मोर्चा पोलिसांनी रोखल्यानंतर आकाशवाणी भवन परिसरात नेत्यांनी ठिय्या दिला. सुमारे आठ ते नऊ तास चाललेल्या आंदोलनानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक नेते आणि समर्थकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

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