शरद पवारांना पाठिंबा देण्यासाठी राहुल गांधीही मैदानात 

नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवारांच्या समर्थनार्थ आता काँग्रेस नेते राहुल गांधीही उतरले आहेत. विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजप सुडाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केलाय.

शरद पवारांना आज ‘ईडी’ कार्यालयात प्रवेशबंदी?

काय म्हणाले राहुल गांधी

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होत असताना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना राज्य सहकारी बँकेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी अंमलबजावमी संचालनालयाने नोटिस पाठविली. यावरून मोठे राजकीय वादळ उठले आहे. विरोधीपक्षांनी याप्रकरणी सत्ताधारी भाजपला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. आता राहुल गांधी यांनीही यावरून भाजपला लक्ष्य केले आहे. यासंदर्भात राहुल यांनी ट्विटरवर प्रतिक्रिया दिली आहे. सुडाच्या भावनेने पेटलेल्या सत्ताधाऱ्यांकडून लक्ष्य झालेले, शरद पवार हे आणखी एक ताजे उदाहरण आहे. महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राजकीय संधीसाधूपणा आपल्याला दिसत आहे, असे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले आहे.

कठिण प्रसंगी मनसेही शरद पवारांच्या पाठिशी

Sharad Pawar Ji is the latest Opposition leader to be targeted by a vindictive Government. The timing of this action, a month before elections in Maharashtra, reeks of political opportunism. https://t.co/XCW0GsdXjj

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 27, 2019